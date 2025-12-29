Il 25 aprile Sigfrido Ranucci tornerà a Monreale con lo spettacolo “Diario di un Trapezista”

L'evento si terrà al cine teatro Imperia a partire dalle 20,45

MONREALE, 29 dicembre – Sarà una festa della Liberazione diversa quella del 2026, che sta organizzando il comune di Monreale.

Alle 20,45, infatti, al cine teatro Imperia è in programma lo spettacolo teatrale “Diario di un Trapezista”, ideato e interpretato dal giornalista e autore Sigfrido Ranucci.

Per Ranucci si tratta di un ritorno a Monreale, città alla quale è legato anche da un riconoscimento simbolico importante: nell’estate del 2024 gli è stata conferita la cittadinanza onoraria, a testimonianza del rapporto di stima e vicinanza costruito con la comunità monrealese e dell’apprezzamento per il suo impegno civile e culturale.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rilancio e valorizzazione del cine teatro Imperia, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio vivo di aggregazione culturale e di confronto civile.

Diario di un Trapezista è uno spettacolo di narrazione teatrale che intreccia racconto, immagini, video e contributi audio, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Attraverso parole e materiali multimediali, Ranucci porta in scena una riflessione sul giornalismo, sulla verità e sull’impegno civile, temi particolarmente significativi nella ricorrenza del 25 aprile.

Lo spettacolo, della durata di due ore, sarà supportato da un service tecnico specializzato, con la presenza di un aiuto regia dello staff dell’autore.

La Giunta municipale ha già approvato all’unanimità la realizzazione dell’evento, autorizzando una spesa complessiva di 4.000 euro oltre IVA, comprensiva del compenso artistico e della cura dei contenuti multimediali e promozionali.