Il concerto-festa di Pippo Palmieri si terrà sabato 3 gennaio

Decisione ufficiale, dopo l’annullamento di ieri per le avverse condizioni meteo

MONREALE, 31 dicembre – Dopo l’annullamento forzato a causa delle avverse condizioni meteorologiche, l’amministrazione comunale e l’organizzazione del "City of Dance Festival" sono liete di comunicare la nuova data del grande evento musicale in Piazza Guglielmo II.

Il festival, inizialmente previsto per lo scorso 30 dicembre, è stato ufficialmente riprogrammato per sabato 3 gennaio 2026. Resta confermata la presenza dell'ospite d'onore Pippo Palmieri, pronto a trasformare la piazza in una grande pista da ballo all'aperto per celebrare l'inizio del nuovo anno. La decisione di posticipare l’evento è stata dettata dalla necessità di garantire la massima sicurezza a tutto il pubblico e allo staff, assicurando al contempo l’alto standard tecnico e lo spettacolo promessi.

“Siamo felici di essere riusciti a recuperare immediatamente- dichiara l’assessore allo spettacolo Salvo Giangreco “Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare sabato sera per vivere insieme una serata di musica e divertimento”.