Domani il gruppo Trinacria Bedda di Monreale sfilerà a Roma in via della Conciliazione

L’iniziativa fa parte di quelle che concludono l’anno giubilare

MONREALE, 5 gennaio – Il gruppo folkloristico Trinacria Bedda di Monreale parteciperà domani a Roma, lungo via della Conciliazione, con inizio alle ore 10.20, al prestigioso corteo storico-religioso “Viva la Befana, per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania” e trasmettere un messaggio di pace, fratellanza e speranza.

L’evento vedrà la partecipazione di decine di migliaia di fedeli e visitatori provenienti da ogni parte del mondo. La Sicilia sarà protagonista di un evento di altissimo valore simbolico-religioso e culturale, portando a Roma Capitale la propria storia, le tradizioni, l’identità, i colori e la spiritualità dell’Isola, facendosi ambasciatrice di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli. Valori fondanti della manifestazione promossa da Europea Familia, con il coordinamento del Comitato Servente di Roma, presieduto da Sergio Balestrieri, e della responsabile per la Sicilia, Zeni Zenap Chaudry, in collaborazione con Giusi Cucchiara, e realizzata grazie all’impegno di numerosi volontari di tutta Italia.

L’edizione 2026 riveste un’importanza storica particolare: ricorre infatti il 40° anniversario del ripristino dell’Epifania come giorno festivo nel calendario civile e si celebra la XXXIX edizione del Corteo storico-religioso, folkloristico e sportivo. I Re Magi, provenienti dalle città di Montelepre, Gela e Noto, rappresenteranno simbolicamente la Trinacria, antico emblema della Sicilia e sintesi della sua storia millenaria. Le tre gambe della Trinacria richiamano le tre punte dell’Isola e simboleggiano l’unità tra cultura, fede e territorio.

I Re Magi sfileranno a cavallo, rievocando un’antica simbologia legata ai cavalli pontifici, portando in dono – in forma simbolica – oro, incenso e mirra. La manifestazione assume un significato ancora più profondo poiché si colloca nel contesto della conclusione dell’Anno Giubilare e della chiusura della Porta Santa. In tale cornice, la Regione Siciliana segna un primato storico, partecipando per la prima volta con oltre 500 figuranti, espressione concreta della ricchezza culturale e della coesione dell’Isola.

Il corteo sarà arricchito dalla presenza di gruppi di rievocazione storica, sbandieratori, presepi viventi, scene di vita contadina, fanfare militari, cavalli e suggestive scenografie, offrendo uno spettacolo di grande intensità simbolica che coinvolgerà le decine di migliaia di spettatori presenti per l’Angelus e le celebrazioni dell’Epifania. Il Comune di Montelepre è stato designato capofila della delegazione siciliana, assumendo il ruolo di portavoce di un messaggio universale di solidarietà, fratellanza e speranza, rivolto alle famiglie partecipanti e a Sua Santità Papa Leone XIV, quale segno tangibile di impegno per la pace e il dialogo tra i popoli.