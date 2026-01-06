Monreale, questa sera in piazza Guglielmo II va in scena "Andromeda tra le Stelle"

L’arte della Sicula Butoh chiude le festività natalizie con un’installazione luminosa e una performance di danza contemporanea tra corpo, luce e poesia. Appuntamento alle 18,30

MONREALE, 6 gennaio – Il calendario degli eventi natalizi del Comune di Monreale giunge al suo culmine con un appuntamento di alto profilo artistico e suggestione visiva.

Questa sera, 6 gennaio, alle ore 18:30, piazza Guglielmo II ospiterà "Andromeda tra le Stelle – Il Cielo d’Inverno", una performance multidisciplinare curata dalla compagnia Sicula Butoh.

L’evento si configura come un’opera d’arte totale: un’installazione luminosa trasfigurerà il centro città in un firmamento invernale, facendo da cornice a una performance di danza Butoh. Al centro della narrazione figura il mito di Andromeda, la "stella tra le stelle", scelta come simbolo di purezza e rinascita. Attraverso il linguaggio del corpo e l’uso sapiente delle luci, la Sicula Butoh offrirà ai cittadini e ai turisti un messaggio di bellezza e speranza per l’anno appena iniziato.

"Andromeda tra le Stelle – ha dichiarato l’assessore Salvo Giangreco – non è solo uno spettacolo, ma un invito alla contemplazione. La danza Butoh, nota per la sua capacità di scavare nell'interiorità umana, dialogherà con l'architettura monumentale di Monreale, creando un ponte tra la contemporaneità artistica e la storia millenaria del territorio”.