Lunedì l’Asp di Palermo inaugura la casa della comunità di Monreale

PALERMO 8 gennaio – L’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo, 12 gennaio, a Monreale la Casa della Comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale realizzata con fondi del PNRR – Missione 6 Salute.

Alla cerimonia, in programma alle ore 10.30, saranno presenti il Presidente della Regione, Renato Schifani, l’Assessore regionale della Salute, Daniela Faraoni ed il sindaco, Alberto Arcidiacono. L’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, officerà il rito di benedizione dei locali.

La nuova Casa della Comunità - la quarta ad essere attivata dall’Asp di Palermo dopo quelle di Godrano, Valledolmo e Ventimiglia di Sicilia - si inserisce nel processo di rafforzamento della sanità territoriale previsto dal PNRR. Garantirà servizi sanitari integrati, una maggiore prossimità dell’assistenza e una presa in carico più efficace dei cittadini, in particolare delle fasce più fragili della popolazione.