Sabato prossimo “Paroli scurdati, paroli attruvati”

MONREALE, 11 gennaio – Sabato prossimo, 17 gennaio, la “Giornata nazionale del dialetto” offre l’occasione per chiamare all’appello le comunità italiane, invitandole a riconoscersi nella lingua locale.

E, per il quarto anno, la Pro Loco Monreale invita i monrealesi a partecipare a “Paroli scurdati, paroli attruvati”. L’iniziativa si terrà alle ore 16,30 alla biblioteca comunale “Santa Caterina”. Si tratta di una vera e propria “Accademia letteraria” che recupera la memoria delle Accademie attive nel nostro paese nel passato, soprattutto in quella “epoca d’oro” coincidente coi quasi vent’anni in cui fu arcivescovo Francesco Testa, dal 1754 al 1773.

A quell’epoca i docenti del Seminario offrivano agli studenti due tesi contrapposte e il dibattito era serrato: in genere si formavano due squadre, ognuno arrivava armato di libri e documenti ed era ben deciso a non darla vinta all’avversario. Sempre giocando sul filo della memoria, con “Paroli scurdati, paroli attruvati” ogni partecipante viene invitato a ritrovare una parola insolita e magari quasi dimenticata, ed è proprio il suo ritrovarne la memoria che la rimette in circolo.

La Pro Loco di Monreale, ha costantemente mantenuto alta l’attenzione sulla nostra lingua locale: grazie alla collaborazione con Francesca Vaglica e la sua compagnia, il 13 dicembre al teatro Imperia è stata messa in scena il testo originale Giovanna Riggina ri Sicilia. Ricordiamo che Monreale ha più volte vinto il prestigioso premio nazionale “Salva la tua lingua locale”: per rimanere all’ultimo anno, ha avuto il terzo posto per U viaggiu ri Penelope, prodotto l’anno scorso dall’officina creativa che alcune signore (Mariella Sapienza, Pina Romeo, Maria Rita Curcio, Anna Trifirò, Rosa Granà) riescono a mettere in piedi con ottimi risultati. Monreale ha vinto anche il primo premio nell’edizione di “Salva la tua lingua locale” riservata alle scuole, sezione musica, con l’ICS Margherita di Navarra.