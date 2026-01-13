Il 29 gennaio l’inaugurazione del progetto Polis all’ufficio postale di Grisì

Un passo importante verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi per il territorio

MONREALE, 13 gennaio – Un passo importante verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi per il territorio. Il prossimo giovedì 29 gennaio, alle ore 10:30, si terrà la cerimonia di inaugurazione dei nuovi servizi del Progetto Polis presso l’ufficio postale della frazione di Grisì.

L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, punta a trasformare gli uffici postali situati nei piccoli centri in vere e proprie "Case dei servizi digitali". Grazie a questo intervento, i cittadini di Grisì potranno accedere a una vasta gamma di prestazioni della Pubblica Amministrazione — come il rilascio di certificati anagrafici, documenti d'identità e atti giudiziari — direttamente allo sportello, riducendo drasticamente la necessità di spostamenti verso il centro cittadino.

In una nota congiunta, l’assessore Giulio Mannino e la Vice Presidente del consiglio comunale Antonella Giuliano hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: "L'attivazione del Progetto Polis a Grisì rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le nostre frazioni, che troppo spesso rischiano l'isolamento geografico e amministrativo. Portare l’innovazione tecnologica e i servizi essenziali direttamente sotto casa dei cittadini significa abbattere le barriere, garantendo efficienza e prossimità. Questo intervento restituisce dignità e centralità alla comunità di Grisì, rendendo la Pubblica Amministrazione più moderna, accessibile e vicina alle esigenze quotidiane di ogni residente."

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti i rappresentanti dell’amministrazione comunale e i vertici territoriali di Poste Italiane per illustrare nel dettaglio le potenzialità della nuova piattaforma..