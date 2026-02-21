Monreale, oggi pomeriggio la sfilata dei carri allegorici

L’evento doveva svolgersi martedì scorso, ma era stato rinviato per il maltempo. Partenza al Canale alle 16

MONREALE, 21 febbraio - Monreale si prepara a vivere oggi pomeriggio uno degli appuntamenti più attesi del Carnevale con la “Sfilata dei Carri Allegorici”, un evento dedicato a famiglie, bambini e visitatori, all’insegna dell’allegria e della partecipazione.

L’evento si sarebbe dovuto tenere martedì scorso, ma era stato rinviato ad oggi per le avverse condizioni meteorologiche. La manifestazione avrà inizio alle 16 con partenza da piazza Inghilleri e arrivo previsto in piazza Guglielmo intorno alle 20, attraversando le principali vie cittadine. I carri allegorici animeranno il centro con scenografie spettacolari, musica e intrattenimento, regalando momenti di magia in pieno clima carnevalesco.

L’iniziativa, fanno sapere dal Comune, rappresenta un’importante occasione di socialità e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e attrarre visitatori, promuovendo le tradizioni e lo spirito festoso del Carnevale.

«Sarà un pomeriggio di festa, colori e divertimento per grandi e piccoli — dichiara l’assessore agli Spettacoli, Salvo Giangreco — un momento da condividere insieme per vivere la città in un’atmosfera di gioia e partecipazione». L’evento è organizzato dal Comune di Monreale, che invita cittadini e turisti a partecipare numerosi.