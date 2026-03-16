Monreale, venerdì 20 e sabato 21 marzo due spettacoli-tributo: a Queen e Coldplay

A piazza Guglielmo spettacolo dedicato a due band che hanno fatto la storia della musica contemporanea

MONREALE, 16 marzo – Il weekend del 20 e 21 marzo Monreale ospiterà due spettacoli-tributo dedicati a due band che hanno segnato epoche diverse, ma unite dalla stessa capacità di emozionare le folle: i Queen e i Coldplay.

Venerdì 20 marzo, ore 21:30: Queen Tribute – La leggenda continua.

Il sipario si alzerà venerdì sera con un omaggio travolgente alla leggenda di Freddie Mercury. Non un semplice concerto – recita una nota del Comune – ma un viaggio coreografico e musicale attraverso i brani che hanno ridefinito il concetto di rock operistico. Da Bohemian Rhapsody a We Are The Champions, lo show promette di restituire l'energia e l'estro di una delle band più iconiche di sempre. Un appuntamento per chi vuole rivivere il mito e cantare, all'unisono, "The Show Must Go On".

Sabato 21 Marzo, ore 21:30: Speed of Sound – Coldplay Tribute

Il sabato notte la piazza cambierà atmosfera, accendendosi delle luci e delle suggestioni tipiche dei Coldplay. Lo spettacolo "Speed of Sound" trasporterà il pubblico nelle sonorità eteree e trascinanti della band britannica. La scaletta spazierà dai primi successi come Yellow e The Scientist fino alle esplosioni di gioia di A Sky Full of Stars e Viva La Vida, trasformando Piazza Guglielmo II in un caleidoscopio di emozioni e pura energia live. Entrambi le iniziative sono promosse dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale.



