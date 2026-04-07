Domenica prossima a San Martino la 68ª edizione della “Festa di Primavera”

Tradizione, natura e sapori locali in una manifestazione ormai consolidata

MONREALE, 7 aprile – San Martino delle Scale si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la 68ª Festa di Primavera, in programma domenica prossima, 12 aprile.

Un evento ormai radicato nella tradizione locale, capace di richiamare ogni anno numerosi visitatori e appassionati, all’insegna della cultura, della convivialità e della valorizzazione del territorio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di San Martino delle Scale insieme all’abbazia di San Martino delle Scale, con il patrocinio del Comune di Monreale, prenderà il via già dalle prime ore del mattino. A partire dalle 8, in Piazza Semeria, si darà spazio alla realizzazione del tradizionale arco della primavera e all’apertura degli stand, dando ufficialmente inizio a una giornata ricca di iniziative.

Tra gli appuntamenti più significativi spicca il “Baratto del Verde”, un’iniziativa dedicata allo scambio gratuito di piante, fiori, semi e talee, pensata per promuovere la socialità e diffondere una maggiore sensibilità verso il rispetto dell’ambiente. Accanto a questa attività, particolare attenzione sarà rivolta ai più piccoli con il laboratorio dei “pollici verdi”, un’esperienza educativa che permetterà ai bambini di avvicinarsi al mondo delle piante attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Il cuore folkloristico della giornata prenderà forma alle 10 in Piazza Platani, con la preparazione e l’addobbo dei tradizionali carretti siciliani “Castelluccio” di Monreale, accompagnati dall’esibizione del gruppo folkloristico “Annakamuni Picciotti” di Balestrate. Alle 11 è prevista la suggestiva sfilata lungo le vie del paese, uno dei momenti più attesi, che vedrà protagonisti i carretti e i musicisti in un’esplosione di colori, suoni e tradizioni.

La mattinata proseguirà con un momento simbolico e molto sentito: alle 12.30 l’abate Dom Vittorio Rizzone libererà i colombi, gesto che precederà lo show cooking curato da Guddo Eventi e Catering. Per i presenti sarà l’occasione di degustare mozzarelle, tuma e ricotta fresca, in un percorso tra i sapori autentici del territorio. Non mancherà, inoltre, un’ampia proposta enogastronomica grazie alla degustazione organizzata dalla Pro Loco, che offrirà prodotti tipici locali come pane, formaggi, olio, sfincione, biscotti e miele, valorizzando le eccellenze artigianali della zona. Tra i protagonisti anche Agricolmiele Battaglia, che presenterà il miele locale di San Martino, espressione della tradizione apistica del territorio.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera contribuirà l’allestimento floreale curato da G32 Piante e Fiori, con composizioni pensate per esaltare i colori e i profumi della primavera. La Festa di Primavera si conferma così un appuntamento capace di unire tradizione, natura e gastronomia, rafforzando il senso di comunità e promuovendo le ricchezze locali. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a una giornata pensata per tutte le età, tra cultura, convivialità e bellezza primaverile.