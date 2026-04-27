Monreale, domani sera un “Omaggio a Morricone” tra musica e memoria

Un concerto speciale in piazza Guglielmo dedicato a Massimo, Andrea e Salvo

MONREALE, 26 aprile – Monreale si prepara a vivere una serata all’insegna della musica e dell’emozione con “Omaggio Morricone”, un concerto inedito in programma domani sera alle 20:30 in piazza Guglielmo.

L’iniziativa, promossa dal corpo bandistico Musicale “I Fiati della Normanna” in collaborazione con l’associazione M.A.S. (Memoria, Amicizia, Speranza), rappresenta un tributo al celebre compositore Ennio Morricone, autore di alcune delle colonne sonore più amate della storia del cinema.

Ma l’evento non sarà soltanto un viaggio musicale tra le note del maestro: la serata assume anche un forte valore simbolico e umano. Il concerto è infatti dedicato al ricordo di Andrea, Massimo e Salvo, tre figure care alla comunità, accomunate da un legame di affetto che gli organizzatori hanno voluto trasformare in musica e condivisione.

“Un appuntamento fatto di musica da far battere il cuore, ma soprattutto un momento d’amore”, recita il manifesto, sottolineando lo spirito dell’iniziativa che punta a unire arte e memoria in un’unica esperienza collettiva. Sul palco si esibiranno i musicisti del complesso bandistico, pronti a reinterpretare alcune delle più celebri composizioni di Morricone, in una cornice suggestiva come quella del centro storico monrealese.

L’evento rientra nel programma delle celebrazioni cittadine e si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate al Santissimo Crocifisso la tradizione e alla cultura locale, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione per condividere emozioni, ricordi e passione per la musica.