La magia della sabbia stasera a Monreale: Stefania Bruno in scena per il Santissimo Crocifisso

Appuntamento in piazza Guglielmo a partire dalle 21,30

MONREALE, 29 aprile – Un evento di straordinaria suggestione che vuole illuminare il cuore di Monreale. Nel quadro delle celebrazioni per la storica 400ª edizione dei festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, la celebre sand artist Stefania Bruno porterà in scena il suo acclamato spettacolo intitolato "Le origini del SS. Crocifisso".

L'appuntamento, fissato per stasera, a partire dalle 21,30 a piazza Guglielmo II, rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone artistico allestito per questo centenario speciale. La performance non vuole essere solo un atto estetico, ma un viaggio emozionale che ripercorre le radici della devozione monrealese attraverso la manipolazione sapiente di granelli di sabbia che, proiettati su grande schermo, prendono vita in forme dinamiche e poetiche.

L'organizzazione dell'evento vede una stretta sinergia tra l'amministrazione comunale e il tessuto associativo locale. Lo spettacolo è infatti realizzato in preziosa collaborazione con l'Associazione Culturale "3 Maggio Monrealese", da sempre impegnata nella custodia e nella valorizzazione delle tradizioni legate al culto del Crocifisso.

Quest'anno, il traguardo dei quattro secoli conferisce alla festa un'aura di solennità senza precedenti. Il cartellone dei festeggiamenti punta a coniugare la profonda spiritualità della ricorrenza con momenti di alto profilo culturale. L'arte di Stefania Bruno è stata scelta proprio per la sua capacità di narrare la storia e la fede attraverso lo stupore visivo.