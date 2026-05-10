Libere d’amare, mercoledì pomeriggio altro appuntamento con Maurizio Muraglia sulle protagoniste della letteratura italiana

Appuntamento alle 17 al Santa Caterina. L’incontro è organizzato dalla Pro Loco Monreale

MONREALE, 10 maggio – È fissato per il pomeriggio di mercoledì 13, alle ore 17, l’appuntamento in biblioteca “Santa Caterina” con Maurizio Muraglia per l’ultimo incontro della rassegna “Libere d’amare”, che ha incontrato le protagoniste della letteratura italiana.

Sono “donne di carta”, ma tanto vive da essere diventate simboli evergreen dell’immaginario collettivo: gli incontri con Muraglia hanno mostrato il divenire della figura femminile nelle pagine dei poeti e nella vita d’ogni giorno.

Con la novella La Lupa di Giovanni Verga siamo nella Sicilia contadina di fine 800, dove la protagonista suscita scandalo con la sua orgogliosa assenza di ipocrisie. Il personaggio della Lupa è stato riadattato anche per il cinema e il teatro, anche in tempi molto recenti. E per una fortunata combinazione, ieri sera, sabato 9 maggio, La Lupa è stata messa in scena al cine teatro Imperia, con la regia di Antonella Vaglica e Desirée Infantino, la protagonista è Francesca Vaglica. All’incontro con Muraglia parteciperanno sia le registe sia l’attrice e sarà davvero interessante mettere a confronto le diverse interpretazioni di una novella che ci riporta in una Sicilia lontana nel tempo, ma ancora presente nella memoria.