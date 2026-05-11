Torneo dei quartieri, domani la prima puntata di “Tutto il calcio frazione per quartiere”

Una chiacchierata social, a partire dalle ore 19, sulla pagina facebook della manifestazione

MONREALE, 11 maggio – Manca sempre meno all’avvio del Torneo dei quartieri e delle frazioni di Monreale, edizione 2026, che sarà presentato al pubblico venerdì prossimo, 15 maggio, in piazza Guglielmo e che vedrà la disputa della prima partita lunedì 25 maggio al campo Conca d’Oro.

Domani pomeriggio alcuni dettagli della manifestazione che, anche quest’anno saprà catalizzare l’attenzione degli sportivi monrealesi, saranno svelati nel corso della trasmissione social che accompagnerà il torneo con cadenza settimanale e che quest’anno si intitola “Tutto il calcio frazione per quartiere”.

Si tratta di un talk show condotto dal direttore di MonrealeNews, Enzo Ganci, che racconterà le varie fasi della competizione, dando spazio ai protagonisti, che fin dall’avvio si daranno battaglia.Domani, la prima puntata, non essendo iniziata ancora la fase agonistica, sarà dedicata a quella di preparazione e vedrà protagonisti gli organizzatori del torneo.

Appuntamento quindi a domani, alle ore 19, sulla pagina facebook del Torneo dei Quartieri.