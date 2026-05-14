Monreale, domenica 24 maggio si inaugura la mostra "Madè interpreta il Vangelo"

All’artista sarà conferita la cittadinanza onoraria

MONREALE, 14 maggio – Domenica 24 maggio, alle ore 11, presso il complesso monumentale Guglielmo II, si terrà l’inaugurazione della mostra espositiva dal titolo "Madè interpreta il Vangelo", un viaggio artistico e spirituale attraverso la visione del Maestro, le cui opere dialogano con i testi sacri in un connubio di rara intensità espressiva.

L’evento, patrocinato dal Comune di Monreale celebra anche un importante traguardo personale dell'artista, per i suoi 90 anni. In occasione dell’apertura della mostra, il sindaco Alberto Arcidiacono conferirà all'artista la cittadinanza onoraria e porterà il saluto dell’amministrazione. Interverranno fra gli altri il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia deputato regionale e gli assessori comunali e il relatore, il giornalista Nicola Giacopelli. L’iniziativa è stata è stata organizzata dall’associazione culturale “Festina Lente” e coordinata dall’assessore Salvo Giangreco.