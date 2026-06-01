80 anni della Repubblica, domani cerimonia a piazzetta San Castrense

Appuntamento a partire dalle 10.30

MONREALE, 1 giugno – Il Comune di Monreale si appresta a celebrare L’80° anniversario della Repubblica, Italiana una ricorrenza di grande importanza per la storia del Paese. Domani, martedì 2 giugno, infatti, alle 10:30, si terrà una solenne cerimonia

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, ricorderà i valori fondanti della nostra democrazia con il tradizionale e solenne rito di deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti, situato presso la piazzetta San Castrense. Alla cerimonia, sono state invitate le massime autorità civili e religiose del territorio, le Forze dell'Ordine, e le associazioni del territorio.

"L'80° anniversario della nostra Repubblica – ha dichiarato il sindaco, Alberto Arcidiacono – non è solo un traguardo storico, ma un'occasione per rinnovare l'impegno quotidiano verso i principi di libertà, uguaglianza e giustizia sui quali si fonda la nostra Costituzione. Rendere omaggio ai nostri Caduti significa onorare il sacrificio di chi ha reso possibile l'Italia di oggi".La cittadinanza e le associazioni locali sono invitate a partecipare per condividere insieme questo momento di alta transizione civile e memoria storica.