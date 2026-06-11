Sabato mattina verrà ricordato il capitano Mario D’Aleo nel giorno del 43° anniversario dell’eccidio

Una cerimonia verrà organizzata a largo Canale. La circolazione stradale subirà delle modifiche

MONREALE, 11 giugno – Sabato prossino, in occasione del 43° anniversario dell’eccidio, a piazza Canale a Monreale, il Comune e l’Arma dei carabinieri renderanno omaggio al capitano Mario D’Aleo, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale, ucciso il 13 giugno 1983 nella strage di via Scobar a Palermo insieme al carabiniere Giuseppe Bommarito e all’appuntato Pietro Morici.

A distanza di 43 anni, il ricordo di quel tragico attentato resta vivo nella comunità monrealese e nell’intera Sicilia. Mario D’Aleo, giovane ufficiale dei carabinieri, aveva scelto di servire lo Stato in un periodo segnato dalla violenza mafiosa, impegnandosi con determinazione nella difesa della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata.

La sua azione da comandante della Compagnia di Monreale fu caratterizzata da presenza sul territorio, attenzione ai cittadini e forte senso del dovere. La sua morte, avvenuta a tre anni di distanza da quella del suo predecessore, il capitano Emanuele Basile, rappresentò l’ennesimo attacco contro gli uomini delle istituzioni che, in quegli anni difficili, affrontavano in prima linea il potere mafioso.

La cerimonia di piazza Canale sarà un momento di raccoglimento e di riconoscenza: un’occasione per ricordare non solo il militare caduto, ma soprattutto l’uomo e i valori che ha rappresentato. Il sacrificio del capitano D’Aleo continua infatti a essere un richiamo per le nuove generazioni sull’importanza della memoria, della giustizia e dell’impegno quotidiano per una società libera dalla paura e dalla sopraffazione.

In occasione della manifestazione commemorativa, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. Dalle 8 alle 14 e comunque fino alla fine della manifestazione, sarà istituito il divieto di transito nella via Archimede, nel tratto compreso tra l’incroci con la via Kennedy, largo Capitano Mario D’Aleo e via Pietro Novelli. Pertanto, i veicoli provenienti da via Kennedy proseguiranno per via Belvedere e/o per via Di Liberti, mentre quelli provenienti da via Francesco Testa saranno indirizzati verso via Pietro Novelli.

Contestualmente sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, esteso all’intera superficie di largo Capitano Mario D’Aleo e di piazza Inghilleri, nonché nella via Venero, nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione con piazza San Castrense.