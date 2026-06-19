Lunedì pomeriggio apre a Monreale la biblioteca sociale “La Ciambrina”

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco nell’ambito del progetto “Open Library”

MONREALE, 19 giugno – Una biblioteca sociale a Monreale: un’interessante e innovativa iniziativa il cui obiettivo primario è la costituzione di rapporti all’interno della comunità.

Sarà inaugurata alle 18:30 di lunedì prossimo nell’antico quartiere della Ciambra, al civico 18 della via Termini, in uno spazio dedicato ai fumetti anche della categoria manga, alla graphic novel e ai classici illustrati, rivolgendosi prioritariamente ai ragazzi ma guardando, più in generale, agli appassionati del genere di ogni età.

La biblioteca sociale “La Ciambrina” è stata allestita nell’ambito del progetto “Open Library”, che ha ottenuto il sostegno del “Centro per il libro e la lettura” e della “Fondazione con il Sud” attraverso la terza edizione del bando nazionale “Biblioteche e comunità”, mettendo in atto una strategia gestionale che vede proficuamente cooperare le pubbliche amministrazioni con enti e soggetti privati.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Monreale, la cui presidente Amelia Crisantino dichiara: «Ritenendo che il migliore investimento sia la prevenzione, il nostro impegno è rivolto alla creazione di alternative in una realtà urbana in cui mancano i luoghi di aggregazione, in particolare per i ragazzi. Ospitata in un locale raccolto e accogliente, “La Ciambrina” non è una biblioteca formale: è un utilizzo dello strumento bibliotecario per generare processi di partecipazione che possono diventare motore di sviluppo per il territorio».

In occasione dell’evento inaugurale saranno rese note le modalità operative per la consultazione, la lettura e il prestito gratuito delle pubblicazioni disponibili.