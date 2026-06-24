Monreale, fine settimana di moda all’ombra del Duomo

Appuntamento con lo stilista Anton Giulio Grande e i protagonisti del cinema Rori Quattrocchi e Totò Cascio

MONREALE, 24 giugno – Monreale si prepara a vivere un weekend interamente dedicato al fashion, all'arte e alla cultura. L’iniziativa è promossa dagli assessorati al Turismo e allo Spettacolo guidati da Nadia Battaglia e Salvo Giangreco e coordinata dall’Ufficio Eventi del Comune.

Dal venerdì a domenica, tre sfilate animeranno la città normanna, portando in scena grandi nomi dello spettacolo e del design internazionale. All'evento saranno presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori comunali, i consiglieri e altre autorità locali.

Venerdì 26 Giugno: "Dame d’Incanto - Le Gemme di Monreale"

Ad aprire il fine settimana della moda sarà l'evento speciale "Dame d’Incanto - Le Gemme di Monreale". L'appuntamento è fissato per le ore 20 nella suggestiva cornice dell’Antivilla Comunale di Monreale. La serata, condotta dal noto speaker e showman Gianni Buffa, vedrà sfilare splendide creazioni (tra cui Barbara Atelier e Miluna) celebrando anche il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026) in un connubio perfetto di varia grazia ed eleganza.

Sabato 27 Giugno: "Bliss in Tour" e il trionfo di Anton Giulio Grande, Rori Quattrocchi e Totò Cascio.

Il clou del weekend si raggiungerà sabato 27 giugno alle ore 21:15 nella storica piazza Guglielmo II con "Bliss in Tour", la grande kermesse promossa dal Comune di Monreale e diretta da Roberto Capone, presentata dalla giornalista Nadia La Malfa.

Il momento centrale e più atteso della serata sarà la cerimonia degli Italian Glam Awards, che quest'anno celebrerà tre icone straordinarie della moda e del cinema italiano: C'è grandissima attesa per il celebre e stilista Anton Giulio Grande che, dopo diversi anni di assenza dalle passerelle dell'Isola, ha scelto proprio la Sicilia e il palcoscenico di Monreale per presentare in esclusiva assoluta la sua nuova, attesissima collezione di alta sartoria.

L'amata e pluripremiata attrice Rori Quattrocchi riceverà l'altissimo riconoscimento dell'Italian Glam Award alla Carriera, un tributo doveroso a una vita vissuta con intensità e magistrale talento sul palcoscenico e sul grande schermo.

L'attore e scrittore Toto’ Cascio, indimenticabile icona cinematografica mondiale grazie al film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso, salirà sul palco per ricevere un premio speciale dedicato alla sua straordinaria storia artistica e umana.

Insieme a loro, verranno premiati anche il fashion jewelry designer Paolo Longhitano (reduce dal successo hollywoodiano di “Il Diavolo veste Prada 2”), la coppia di ballerini del Teatro Massimo Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara, e lo storico inviato del Corriere della Sera Felice Cavallaro. La serata ospiterà inoltre le sfilate di Paola Filippone, Michela Ferriero e l'atteso debutto stilistico della cantante Alessandra Salerno, oltre a uno spazio dedicato alla solidarietà e alla prevenzione medica con il Presidente di Biofarmatec, Claudio Raia.

Domenica 28 Giugno: "Zambian Fashion Runaway"

A chiudere in bellezza questo straordinario trittico di stile sarà la sfilata internazionale "Zambian Fashion Runaway", in programma domenica 28 giugno alle ore 17:30. L'evento si terrà presso l'Antivilla del Complesso Monumentale Guglielmo II in Piazza Duomo, offrendo una straordinaria vetrina di contaminazioni culturali, geometrie e colori della moda africana patrocinata dal Consolato dello Zambia.

Un fine settimana imperdibile che unisce la couture d'alta gamma, le grandi stelle del cinema, l'impegno sociale e l'internazionalità, valorizzato dalla sinergia istituzionale del territorio.