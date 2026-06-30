Venerdì incontro con Vanessa Ambrosecchio sul suo libro “Le leonesse di Vergine Maria”

Appuntamento alla biblioteca Santa Caterina alle ore 17

MONREALE, 30 giugno – Venerdì 3 luglio alle 17, alla biblioteca Santa Caterina, incontro con Vanessa Ambrosecchio che converserà con Alli Traina sul suo libro “Le leonesse di Vergine Maria”: è il libro scelto per luglio dal dal circolo di lettura Libramente, che ogni mese vota un titolo diverso.

Si tratta di un piccolo libro molto denso, all’apparenza semplice: l’insegnante-voce narrante impegnata in un progetto didattico sulla legalità inciampa su una storia dimenticata. Da qui comincia un racconto che è allo stesso tempo inchiesta e intenso reportage narrativo, e Vanessa Ambrosecchio ricostruisce, con parole attente, come una ricerca scolastica sul territorio possa diventare indagine storica. Racconta una protesta al femminile, le “leonesse” sono le donne della borgata, dove la mattina del 2 dicembre 1964 due bambini vengono travolti e uccisi da un camion che corre a scaricare a mare nella Palermo del Sacco edilizio.

La trasformazione violenta attraversata da Palermo diventa denuncia, la scuola è il luogo in cui la memoria collettiva può essere restituita al territorio. E il fare scuola a Palermo coincide con una pedagogia civile, perché i luoghi non sono neutri e “la conoscenza nasce dall’attraversamento critico degli spazi vissuti”: nella borgata di Vergine Maria – dove a lungo Vanessa Ambrosecchio ha insegnato – il “fare scuola” avviene in una periferia che è stata discarica a mare, dove un paesaggio incantato di piccoli golfi e cale è stato trasformato in gigantesca necropoli urbana in cui affiorano “i corpi delle case bombardate durante la guerra e i cadaveri di ville liberty macinate dal sacco di Palermo”.