Strage di via D’Amelio, domenica l’amministrazione comunale la commemora

Appuntamento alle 10,30 in piazza Inghilleri

MONREALE, 17 luglio – In occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta – Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, vittime di un vile attentato di stampo mafioso – il Comune di Monreale promuove una cerimonia di commemorazione per rinnovare l'impegno comune a difesa della legalità e della memoria storica.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare alla cerimonia che si terrà domenica 19 luglio alle ore 10:30 in piazza Inghilleri, proprio dinanzi alla lapide che ricorda il giudice Paolo Borsellino, dove verrà deposto un mazzo di fiori in segno di profondo rispetto e omaggio.

All’iniziativa, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, saranno presenti le autorità locali civili e militari, unite nel ricordo del sacrificio di chi ha pagato con la vita la difesa delle istituzioni democratiche e della giustizia.