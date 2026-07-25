"Una Voce per Monreale", stasera la finale in piazza Guglielmo

Si sfidano 23 artisti dilettanti che rappresentano la categoria “Senior”
MONREALE, 25 luglio – Tutto pronto per l’importante appuntamento di stasera, inserito nel cartellone dell’Estate Monrealese, costituito da “Una voce per Monreale”, concorso canoro dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi.
In piazza Guglielmo, a partire dalle ore 21, si sfideranno diversi 23 artisti dilettanti, che daranno vita ad una competizione, giunta all’edizione 2026. La serata odierna rappresenta la finale, dopo i casting sostenuti dai partecipanti sotto l’orecchio vigile degli organizzatori, coordinati da Mario Micalizzi, sotto la direzione artistica di Mauro Fasone.
Questi i nomi dei finalisti
CATEGORIA SENIOR
1 Aiello Simona
2 Badalamenti Luana
3 Caramia Alice
4 Coletta Fabrizio
5 Cosentino Erika
6 Di Franco Domenica
7 Fricano Giulia
8 Gagliano Floriana
9 Gallo Giuseppe
10 Giordano Daniela
11 Giotti Sofia
12 Madonna Tania
13 Marino Maria
14 Marzetti Giulia
15 Meddi Claudia
16 Messina Sofia
17 Molino Laura
18 Pannunzio Martina
19 Passafiume Frida
20 Randazzo Marcella
21 Sabella Chiara
22 Tosto Graziano
23 Zaccaria Elisa
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