Grisì in Festa 2026, sabato e domenica torna la sagra della salsiccia e della sfincia

Due serate di gusto, musica e tradizione

MONREALE, 29 luglio – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel territorio monrealese. Sabato 1 e domenica 2 agosto, in piazza della Rinascita a Grisì, si svolgerà “Grisì in Festa – Sagra della Salsiccia e della Sfincia”, una manifestazione dedicata ai sapori della tradizione siciliana, all’intrattenimento e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

L’evento è organizzato dall’Associazione Grisì da Vivere, con il patrocinio del Comune di Monreale, e offrirà ai visitatori due serate all’insegna del buon cibo e del divertimento, con ingresso gratuito.

A partire dalle ore 19 saranno aperti gli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare la salsiccia locale, le tradizionali sfince e altri prodotti tipici siciliani, tra cui granite alla melagrana, miele a km 0 e tante altre specialità del territorio.

Il programma di sabato 1 agosto si aprirà con l’esibizione del giovane artista LeleP, che porterà sul palco le sue rime rap. A seguire, spazio al divertimento con il Discomania Hits Party – Mania 90, uno spettacolo musicale che farà rivivere le hit degli anni ’90 con Martin Klein e Arturo Behind the Mixes di Radio 105.

La serata di domenica 2 agosto inizierà sempre dalle ore 19 con l’apertura degli stand e l’intrattenimento musicale di DJ MiriX. Gran finale alle ore 22 con il concerto della Tribute Band “Quinto Spazio”, dedicato all’indimenticabile repertorio di Lucio Battisti.

“Grisì in Festa”, si legge in una nota, rappresenta un’occasione speciale per trascorrere una serata in famiglia o con gli amici, riscoprendo i sapori autentici della Sicilia e vivendo un ricco programma di spettacoli dal vivo in un’atmosfera di festa e convivialità. L’appuntamento è quindi per sabato 1 e domenica 2 agosto 2026, a partire dalle ore 19, in piazza della Rinascita a Grisì.