Il tour dantesco di Giorgio Battistella fa tappa a Monreale

L’appuntamento è per domani pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele

MONREALE, 3 agosto - Il tour dantesco in Sicilia di Giorgio Battistella (nella foto) farà tappa a Monreale nel pomeriggio di domani.

Ormai da più di cinque anni il docente trevigiano, da tempo interprete dei versi del “sommo poeta”, propone in tutta Italia serate di ascolto dantesco con un progetto di divulgazione culturale che lo porta a percorrere migliaia di chilometri in bicicletta per raccontare la “Divina Commedia” nelle piazze cittadine, nei borghi, nei luoghi della cultura e nelle località di villeggiatura.

Grazie all’ospitalità di associazioni, comunità parrocchiali, privati e amministrazioni comunali, Giorgio Battistella propone in ogni tappa, con il suo stile inconfondibile, una originale serata dantesca riscuotendo ovunque interesse e gradimento da parte del pubblico presente.

Giorgio Battistella si è appassionato alla “Divina Commedia” sin dai tempi in cui frequentava il liceo classico; da anni propone occasioni di ascolto incentrate sui canti del celebre poema, dai più conosciuti ai meno noti, con un particolare approccio che ne pone in evidenza i riferimenti all’attuale contemporaneità.

L’appuntamento a Monreale, organizzato dalla Pro Loco, è programmato per domani alle 18:30 in piazza Vittorio Emanuele, davanti alla fontana del Tritone; nei prossimi giorni il tour siciliano del professore Battistella proseguirà per Piana degli Albanesi, Caccamo, Cefalù, Acquedolci e Tindari, per concludersi infine a Messina.