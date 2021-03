La favola di un drappello di turchi sbarcati alla Ranteria nel 1960

La Favola della nostra domenica 7 marzo 2021 è una breve pausa alla lunga sequela di favole dedicate a personaggi in carne ed ossa della nostra Monreale chiaroscurale e senza frontiere.

Riprenderemo domenica prossima il format dedicato ai monrealesi protagonisti del loro vissuto, in termini di attività aziendale, mestiere, professionalità e spaccato di curiosità. Non anticipiamo le generalità del prossimo destinatario di favola, perché lo avvantaggeremmo nello share e nell’auditel. Riproiettandoci nell’odierna giornata, ci divertiamo a raccontare il guazzabuglio e la confusione che caratterizzarono una domenica bestiale del 1960, nell’ex campo sportivo della Ranteria monrealese. Come da consuetudine, Mister Raschiatura aveva provveduto alla segnatura del campo, con gesso fresco di giornata; aveva controllato la tenuta delle reti installate dietro le porte dei portieri ed aveva con cura sistemato le bandierine nelle zone destinate ai calci d’angolo.

Quella domenica si disputava la finale del Campionato Dilettanti tra Juventus ed Inter e l’aria di festa era elettrizzante tra tifosi bianconeri e neroazzurri. I giocatori titolari riscaldavano i muscoli ed erano sottoposti ad un severo training di riscaldamento. L’arbitro della partita era già in tenuta ufficiale e provava ripetutamente il suo fischietto; tifosi e pubblico stavano appollaiati nella piccola montagna che sovrastava il campo da duro gioco. Si aspettava soltanto il fischio d’inizio e l’ingresso in campo delle due squadre finaliste. Le Formazioni in campo le annunciava con il megafono il mitico, testone e adorabile, Commissario Nicolosi, sempre presente nelle competizioni sportive e dilettantistiche monrealesi. Capitano della Juventus era Mimì il Turco, Capitano dell’Inter era Antonino Scelba. All’improvviso, mentre Commissario Nicolosi leggeva le formazioni in campo, si udì un boato tipo aereo supersonico. Un nutrito drappello di 200 Turchi, aveva invaso il campo sportivo alla ricerca del loro imperatore Mimì il Turco, emigrato a Monreale negli anni 40.

La voce dell’invasione si diffuse dappertutto e Nicolosi con il suo megafono ripeteva: Siamo invasi dai Turchi, consegniamo Mimì o questa finale andrà in malora. Mimì, informato sui fatti, si presentò in campo con la sua divisa di calciatore e coadiuvato dal megafono, rivolgendosi al drappello turco, disse: “Fratelli io non sono turco, sono scuro di carnagione ed abbronzato, sono nato in Sicilia a Monreale; cercate altrove il vostro imperatore. Tutti i Turchi del drappello fecero un solenne Salam ed abbandonarono il campo sportivo”.

Le foto sono state gentilmente fornite da: ASDM - Fondo Manno Monreale Nostra, che ringraziamo.