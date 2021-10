La favola ribelle e innovativa dell’avvocato Zino Demma, un grande sindaco di Monreale

Ho avuto il privilegio di essere stato destinatario da parte del sindaco, avvocato Zino Demma, di una stima infinita e di un grande affetto ricambiato immensamente. Sono stato un ostitutore scolastico presso la famiglia Demma.

Rossella, la primogenita della signora Angioletta e di Mister Zino-Sindaco mi diede a suo tempo, immense soddisfazioni sul piano della carriera professionale; Rossella si laureò in Medicina e Chirurgia e si specializzò in ginecologia, professione che ancora esercita a testa alta, presso il Centro Tumori dell’Ospedale Civico di Palermo. Adesso, dopo questi teneri ricordi familiari, dedicherò il mio articolo odierno al primo sindaco che nella storia del Comune di Monreale ebbe il grande coraggio di rompere con le vecchie tradizioni delle canzoni della mala napoletana, proponendo una linea rivoluzionaria per i tempi di riferimento epocale. Mi chiamò un giorno e mi convocò al Palazzo di Città.

Mi recai volentieri nella Sala Rossa del sindaco e lo trovai pensieroso sulla scrivania, mentre scriveva ordini del giorno e firmava delibere; mi abbracciò fortissimamente e m’inebriò i sensi con quel suo profumo Dior. Mi fece sedere accanto nella scrivania ed esordì dicendomi: “Salvino, so quanto ami la Musica di alto profilo e so quanti impresari e gruppi musicali conosci e frequenti, oggi t’incarico ufficialmente di organizzare un concerto grosso nella piazza Guglielmo di Monreale, per la festa del Santissimo Crocifisso”. Risposi al mio sindaco: “Oggi sarò a Partinico e domani ritornerò a trovarla con il contratto firmato dal manager del più grande gruppo rock italiano. Ovvero i mitici New Trolls ed il loro concerto grosso, una pietra miliare nella storia della musica italiana. Ero fraterno amico di Nico Di Palo che amava soggiornare a Partinico presso amici miei fraterni. In breve, l’indomani ritornai a trovare il sindaco Zino con il contratto firmato dal manager del gruppo.

Fu un concerto rivoluzionario per la mia Monreale e mi fu concesso anche il privilegio di presentare il mitico gruppo, sul palco di piazza Guglielmo. Negli anni successivi, essendo il sindaco Zino Demma, amico fraterno di Natale Curti Giardina, celebre fisarmonicista ed impresario del trapanese, con un fratello Procuratore Capo della Repubblica, l’avvocato Zino organizzò numerosi concerti in piazza Guglielmo ed in piazza Inghilleri. Ricordiamo: Nico Fidenco, Riccardo Del Turco e la sua celebre canzone “Luglio”. Nel finale di questo mio articolo, vorrei augurare una buona e serena vecchiaia al grande Sindaco e Famiglia.

