Non c’è pace tra gli ulivi e siamo tutti in fila, pallidi presso i drive in

fumetto di Salvino Caputo



Non seguo più i comunicati stampa dell’Istituto Superiore di Sanità perché mi turbano come il mare in gran tempesta. La Curva del Covid19 secondo Palù, virologo di fama mondiale, tende ad appiattirsi come la curva di una sindrome influenzale stagionale.

A dicembre prossimo arriveranno i Titani ovvero i vaccini anticovid19 e nella prossima settimana di novembre saranno disponibili in tutte le nostre Farmacie i test per verificare se hai una sindrome influenzale stagionale o ti sei beccato quel bastardo che terrorizza il mondo intero con la sua carica batteriologica. In ogni caso, i vaccini prodotti a Londra e in America funzioneranno e ridaranno una boccata di ossigeno al mondo intero, anche se la svolta definitiva la si potrà verificare entro i prossimi due anni. Sono fiducioso e mi auguro che entro la primavera del 2021 torneremo a sorridere e vivere la nostra quotidianità con un nuovo senso di responsabilità che è venuta meno in questa drammatica pandemia. Non ci sono aggettivi per qualificare l’irresponsabilità dei giovani che hanno affollato la movida del cacchio nelle città, negli stadi e nelle discoteche all’aperto, nelle vie dei centri storici e nei quartieri popolari, nei tram e nei bus, senza rispettare minimamente le linee guida dei Sindaci e del Governo Nazionale.

Essendo un appassionato del mitico Nostradamus, ho scoperto in data odierna una quartina di Michel Nostradamus (che profetizzò 500 anni fa la Rivoluzione Francese, il grande Incendio di Londra, la prima Guerra Mondiale, l’ascesa di Hitler e Napoleone) che farfuglia la grande piaga, con riferimento al Covid19. Essendo un cultore di tutte le profezie di Nostradamus, ho capovolto la quartina e l’ho riletta al contrario. Risultato sconvolgente che pubblico in esclusiva per Monreale News: Nel Terzo millennio futuro, buio e grigio del tempo che verrà, ci sarà una grande piaga ed un morbo velenoso che semineranno terrore e morte nella terra. Tutto si originerà da una grande sfida politica, per il dominio del nostro mondo. L’allusione a Mister Biden e Trump è lapalissiana. Non proseguo in questa mia decodifica della quartina e mi auguro di cuore che a partire dal 20 Gennaio 2021 gli Stati Uniti d’America abbiano il loro Presidente. Mi auguro soprattutto che trionfi la Pace Universale, la Fratellanza tra i Popoli e la Libertà associata alla responsabilità di tutti i cittadini del mondo. La nostra vecchia Europa o si allinea alle direttive mondiali o scomparirà come il vecchio Impero Romano d’Occidente.

Copyright © By Salvino Caputo