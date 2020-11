Quanto si allungherà questa lista di contagiati dal porco covid19?

fumetto di Salvino Caputo



Nell’articolo odierno dedicato alla piaga maledetta del nostro terzo millennio, sarò impietosamente rispettoso dei dati scientifici acquisiti dalle più autorevoli riviste e società scientifiche mondiali.

Sono un opinionista al servizio della Scienza ed amo comunicare ai cittadini, le verità scientifiche incontrovertibili dei migliori virologi, biologi, esperti immunologi in tema di virus e terapie di contrasto. Non amo il salto del 2024 come John Thomas che conquistò la medaglia d’oro nel salto in alto nel 1960 saltando 2,22 metri, né tanto meno uguagliare il record di Valerij Brumel ed i suoi 2,28 metri, in un salto da favola. Ho voluto avvalermi nella codifica dell’articolo odierno, della consulenza di un mio fraterno amico che stimo, adoro e considero un grande esperto in tema di anestesia, terapia del dolore e musica per le mie orecchie. L’amico di cui parlo è Marcello Marsiglia, anestesista prediletto del grande chirurgo siciliano Nicola Mezzatesta che adorava la chirurgia e la musica classica. Ho parlato al cellulare con Marcello Marsiglia e l’ho spremuto fino all’osso in tema di Covid19, durata, vaccini e contagi.

Marcello ha condiviso con me che l’unica terapia che gioverà ai cittadini sarà l’immunizzazione passiva, proposta ed attuabile entro la fine del 2020, attraverso la somministrazione di immunoglobuline preparate dal plasma di un donatore con alto titolo di anticorpi contro uno specifico agente patogeno. La somministrazione del nuovo plasma iperimmune determinerà un’immunità passiva del paziente contro l’agente patogeno, al contrario dei vaccini che provocano un’immunità adattativa attiva. I Vaccini hanno bisogno di lunghi periodi per creare l’immunizzazione, mentre le gamma-globuline iperimmuni determinano un’immunità istantanea a breve termine. A questo punto del dialogico via cavo, ho interrotto Marcello e ho chiesto: “Marcello, esaspera ancora di più con le tue trovate da reportage scientifico”.

Marcello candidamente mi ha proposto: “Salvino senza frontiere, rileggi il dialogico tra Burioni accademico ed Ilaria Capua giornalista”. Ho risposto a Marcello che conoscevo a memoria quel violento dialogo-scontro tra i due personaggi. Chi vorrà tra i lettori di MonrealeNews.it lo troverà su Internet, non esprimo giudizi né tanto meno ho l’illuminazione Enel per illuminare gli Italiani. Alla fine di questo Film Covid19, trascorreremo il santo Natale in famiglia ed onoreremo questa secolare tradizione, in memoria di Gesù di Nazareth e del suo Padre Celeste, gli unici che potranno sconfiggere il porco e riportare pace e serenità in questo mondo senza regole e severe sperimentazioni scientifiche, dove la posta in palio è solo il cornuto business delle lobby e delle nuove dittature mondiali. COPYRIGTH © By Salvino Caputo

(ha collaborato Marcello Marsiglia)