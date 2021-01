Vinticincu e viri ca vegnu, scarrica canali senza pietà e misericordia

fumetto di Salvino Caputo



Mi sono strafogato, abbuffato di dirette televisive inerenti il Parlamento, la Camera dei Deputati e del Senato in occasione del voto di fiducia al Governo del nostro Paese ed al Presidente del Consiglio, avvocato Giuseppe Conte.

Rinchiuso nella mia Torre d’avorio mi sono sentito frustrato e perditempo nell’ascoltare interviste, opinioni scarica canali di una classe politica italiana allo sbando. Conosco Matteo Renzi, il Garzone Fiorentino fin dai tempi della Ruota della Fortuna di Mike Bongiorno e conosco il suo vizio assurdo nella storia politica di ultima generazione politicante. Certamente non bisogna dare troppo peso al Matteo della Leopolda, che vuole risorgere dalle ceneri come l’araba fenice.

Renzi, come tutti i politici del terzo millennio, è la metafora di un tizzone acceso che disperatamente tenta di portare acqua benedetta al suo mulino politico. Ha scritto saggiamente Federico Fubini del Corriere della Sera: Nodo centrale dell’attuale crisi di Governo è il “Recovery Plan” e chi gestirà i duecento-nove miliardi previsti dal MES degli Stati Uniti d’Europa. Questi benedetti miliardi, nella formulazione europea, saranno erogati e vincolati a Riforme in carne ed ossa per gli Stati che vorranno accedere a questa grande ed unica opportunità finanziaria del 2021. Le Riforme dovranno essere pertinenti la Sanità pubblica e la Scuola, i Vaccini per combattere la pandemia da Covid-19 e mutazioni, la Riforma delle Autonomie Regionali, l’aiuto al Precariato ed a tutte le attività economiche e produttive in crisi irreversibile.

In primis l’accesso al Recovery Plan dovrà prevedere il risanamento del PIL e del Debito Pubblico degli Stati che avanzeranno richiesta di accesso al MES, Sarà sempre il Consiglio Europeo a verificare l’attendibilità e buona fede degli Stati che faranno la fatidica richiesta di accesso al MES. Poteva non scoppiare una crisi di Governo? Tutti i Partiti ed i Politici Italiani, l’un contro l’altro-armati e distanti per spartirsi una fetta della gustosissima torta europea. A mio modestissimo parere, dopo il voto risicato del Premier Conte al Senato, se fossi stato Presidente della Repubblica Italiana, avrei evitato lo scarica canali di tutti i gruppi politici ed avrei sciolto le Camere incaricando un grande Leader Tecnico ed esperto di Finanze per gestire questo momento drammatico della vita del nostro Paese. Purtroppo il mio è solo un piccolo punto di vista, nella variazione totale di tutti i piccoli punti di vista. Ho sempre adorato semplificare nella mia vita, ma gli altri hanno sempre complicato di brutto.

COPYRIGHT©BY SALVINO CAPUTO