Ritornano i tribunali dell’inquisizione all’interno dei monasteri

fumetto di Salvino Caputo



Sembra un paradosso mitologico, un’esagerazione fuori dal tempo, un nuovo terremoto che sconvolgerà questa Chiesa Cattolica Apostolica Europea il fattaccio che, stando alla storia che racconterò in breve nei minimi dettagli, rischia un effetto di desertificazione dei milioni di fedeli e followers che resistono ancora, in questi tempi bui e senza fede.

In Francia, lo scorso 29 giugno, ha suscitato scalpore e chiacchiericcio popolare la strana vicenda di una suora, Suor Marie Ferréol di anni 55 di cui 34 passati nella Comunità delle Domenicane del Santo Spirito. Suor Marie accusa la chiesa di essere stata espulsa, come un giocatore di calcio che si becca il cartellino rosso senza avere commesso alcun fallo, ingiustamente e senza motivi, con un decreto di esclaustrazione dalla comunità delle domenicane. Suor Marie, amareggiata e disperata, ha deciso di rivolgersi al Papa Francesco per ottenere giustizia. La verità biforcuta di questa storia drammatica, mi stimola a codificare una severissima riflessione: questa Chiesa Cattolica Europea perde il pelo ma non il vizio storico inquisitorio.

Dopo l’amarissima storia della Monaca di Monza, tratteggiata con accenti drammatici e grande sentimento poetico dal mitico Alessandro Manzoni, nel suo capolavoro letterario “I promessi sposi”, ritorna, per amore dell’autogoal, l’incubo dei Tribunali d’Inquisizione e la severità estrema del nuovo decreto francese, misura rara nella storia della chiesa, presa con severità da Marc Ouellet, prefetto della Congregazione dei Vescovi; il Prefetto Marc accusa suor Marie di menzogne e dissimulazione. La povera Suora si è vista crollare il mondo addosso, senza capire un solenne cacchio della sua vicenda papocchio. Monsieur Sureau ha scritto su Le Monde: In nessun momento è stata data a Suor Marie la possibilità di conoscere il suo dossier e di presentare la sua difesa.

La Chiesa accusa la suora di menzogne e dissimulazione e le sorelle di Suor Marie testimoniano e testimonieranno al Papa Bergoglio, con dati inoppugnabili ed incontrovertibili, che la spiacevole situazione precipitata miseramente nel Decreto di Esclaustrazione ad opera del Prefetto della Congregazione dei Vescovi, nasconde un lato oscuro e paradossale dell’intera storia, ovvero : Alla base di questa storia paradossale, ci sarebbe la rivalità su alcune posizioni teologiche contrastanti , tra Suor Marie e Madre Marie de l’Assomption, una suora quarantenne amica del Cardinale Ouellet, cardinale potente della curia romana.

Alla fine del film, Papa Bergoglio se ne starà in severo silenzio cinese e toccherà ai francesi, politici e cittadini, dissipare questo ritorno al medioevo barbarico ed inquisitorio. Preferisco restare un eretico a 360 gradi e adorare solo l’ordine dei Francescani fondato da S. Francesco d’Assisi. Mi auguro che il prossimo arcivescovo della mia Monreale chiaroscurale e con i tacchi a spillo, sia un francescano come il mio amico Fra Paolino Brezza, un pugno ed una carezza.

COPYRIGHT©BY SALVINO CAPUTO