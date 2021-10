Polvere siamo e polvere torneremo: la formula sacrosanta per un bagno d’umiltà

fumetto di Salvino Caputo



Agli Atei che si sentono Dio e disprezzano tutte le religioni che pongono un Dio al centro del credo e dell’adorazione mistica della loro dottrina, a questi Atei quaquaraquà ricordiamo con estremo sadismo e senso della realtà, che sono anche loro polvere e polvere ritorneranno.

Credo che anche Darwin, il massimo teorico dell’Evoluzionismo della Specie, sarebbe d’accordo con il bagno d’umiltà da estendere a tutti gli Atei del Pianeta Terra. “Memento homo”: Ricordate, Uomini e Donne, che polvere siete e polvere ritornerete. Dopo la favola del Paradiso terrestre e dell’Eden meraviglioso, la Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana, ha continuato a raccontarci le favole del peccato originale e della cacciata dell’uomo dal paradiso, perché colpevole di amare l’albero della conoscenza. Nella Genesi 3,19 Dio caccia l’uomo dal Paradiso e lo condanna alla fatica del duro lavoro ed alla morte; condanna altresì la donna a partorire tra mille strazi e dolori. Certamente la favoletta che ancora oggi i preti raccontano spudoratamente per mediare il rapporto tra Uomo e Divinità, dovrebbe fare sorridere a crepapelle uomini e donne che si pongono seriamente interrogativi esistenziali e l’esigenza di adorare una Divinità.



La Chiesa Cattolica ed i suoi scandali quotidiani, malgrado il nostro Papa Francesco Bergoglio, persona eccezionale, candida e culturalmente senza frontiere, questa nostra Chiesa ha perso il copyright del Divino ed è destinata ad un declino nei consensi e nel primato mondiale delle religioni e dei followers a disposizione. Qualcuno, tra i critici del mio articolo, potrà dirmi che la Chiesa Cattolica ed il Cristianesimo, amano la gioia e ne sono pieni. Sicuramente questo qualcuno voleva riferirsi al mercoledì delle ceneri in occasione del Carnevale Pagano, quando il sacerdote cosparge di cenere i capi di tutti i fedeli, ricordando che cenere siamo e cenere ritorneremo.

Non ci sarà mai pace tra gli ulivi, fino a quando si continuerà a dilatare gli estremi di una questione antichissima, ovvero che l’uomo non è onnipotente, ma una povera creature in cerca di pace, serenità e salute. Un abbraccio ideale a Galileo Galilei, astronomo, fisico e fautore della rivoluzionaria Teoria Eliocentrica e della Rivoluzione Copernicana. Galilei dovette abiurare tutte le sue scoperte scientifiche, per avere salva la vita in anni oscuri della nostra storia, dominata dai Tribunali d’Inquisizione Ecclesiastici. Un abbraccio al frate domenicano Giordano Bruno spedito sul Rogo per avere negato la divinità dei Santi e la verginità di Maria, tenera mamma di Gesù di Nazareth.

COPYRIGHT©BY SALVINO CAPUTO