Le insidie dell’abitudine

fumetto di Giuseppe Leto



Sully Prudhomme, poeta francese, in una sua poesia, "L’Habitude” dice che “L’abitudine è uno sconosciuto che soppianta la ragione”.

“Lavorando per noi in silenzio, con un gesto sicuro, sempre uguale, con le morbide labbra del sonno,” l’abitudine ci trascina verso l’assuefazione, la sottovalutazione, la negligenza e perfino l’abuso. Avviene così per l’aria, elemento vitale, la respiriamo e basta. Di essa ne percepiamo l’essenzialità solo quando ci viene a mancare, quando comincia a rarefarsi o diventa malsana ed allora potrebbe essere troppo tardi. Le democrazie non si sottraggono a questa insidia.

Dopo 80 anni il rischio che la democrazia rimanga imbrigliata tra le maglie dell’abitudine trascinandosi dietro il suo patrimonio genetico, di pace, di libertà, di giustizia sociale è incombente.

Nel torpore dei fumi di un narghilé virtuale, per forza di abitudine le parole pace, libertà, giustizia sociale, democrazia, ritmicamente biascicate, si levano impastate tra i fumi dell’oppio. Non ne percepiamo più le connessioni, le interrelazioni, le graduatorie, lo spessore, le priorità. Vediamo piatto, non distinguiamo la prospettiva, alimentiamo il populismo proponendo assurde alternative tra deterrenza difensiva della democrazia e giustizia sociale.

Nel linguaggio, nei dibattiti televisivi, sui palchi dei teatri, fanatici sacerdoti di pace ed opportunisti politicanti marchiano come guerrafondai chi è attento alla sua difesa.

Ma in quale altro sistema, se non in quello democratico, è possibile lottare per l’inquinamento atmosferico, per la pace, per la libertà, per la giustizia sociale, per la dignità dell’individuo? Questi valori, questi sentimenti, queste aspirazioni, questi sogni dei popoli, sono universalmente accettati?

Decisamente no. Sono invisi ai dittatori, agli autocrati, agli stati fondati su fanatiche confessioni religiose. Sono invise al mondo degli affari e della finanza. Costoro non vanno al fronte, non espongono i loro figli alla morte o alle mutilazioni, benestanti in panciolle stanno al sicuro nei palazzi, si trastullano nei panfili nell’attesa di potere lucrare domani sulle macerie costruendo resort o barattando le terre rare.

La mia generazione ha trascorso l’infanzia tra quelle macerie di guerra, si è dovuta cibare di pane nero, immangiabile, razionato per nucleo familiare e ritirato con la tessera.

Da quelle macerie è sorta una nuova Italia; quella della democrazia, della libertà, della pace. Le lotte sindacali e politiche nei paesi democratici hanno segnato avanzamenti nel lavoro e nella sua dignità, nella sicurezza, in una più equa giustizia sociale, nella sanità, nella previdenza, nell’istruzione, nei diritti, nel riscatto delle donne e degli ultimi.

Oggi tutto questo è in pericolo, le nuove generazioni si affacciano alla vita non per scalare salite di conquiste, ma per frenare discese verso i precipizi di un mondo più ricco per pochi nababbi e sempre più disperato per i popoli.

Solo nelle democrazie è possibile coltivare sogni, battersi per nuove forme di distribuzioni della ricchezza in linea con sistemi produttivi profondamente cambiati dall’intelligenza umana. Solo le democrazie dei popoli sono la frontiera da difendere e che pone limiti allo sfruttamento ed agli sfruttatori.

Ma le democrazie non si difendono solo con la deterrenza. Si difendono anche da classi politiche degradate, improntate più allo scontro che al confronto. Si difendono preservandole dalle insidie del clientelismo, della corruttela, degli abusi, scongiurando l’indifferenza e le delusioni, rendendo effettivi e visibili i progressi sociali, economici e culturali rispetto agli altri sistemi.

Questa cinica speculazione sui sentimenti di pace, innati nel popolo, fatti per fini elettoralistici, rischia di travolgere le democrazie e di questo le future generazioni potrebbero pagarne le conseguenze. È questo il segnale dei 5 “si” ai referendum dell’8 e 9 giugno sulla dignità del lavoro e sul tema della cittadinanza. Occorre difendere le democrazie dalle insidie dell’abitudine perché, “questa vecchia col suo passo monotono addormenta la giovane libertà” . Così conclude il poeta.