Come vivere con stile ed eleganza il proprio tempo

fumetto di Stefano Gorgone



Carissimo direttore,

“non è vero che abbiamo poco tempo. Abbiamo troppo tempo che non riusciamo ad utilizzare”.

E' un'affermazione del filosofo Seneca che mi offre l'opportunità di proporre ai tanti lettori di “Monreale News” una breve riflessione sulla terza età, un tempo della vita al quale ormai appartengo e di cui quasi sempre si parla in termini problematici e negativi.

Diventare anziani è cosa naturale, ma ciò che conta è soprattutto “come” vivere questo tempo. E' un'età che in genere viene vista, soprattutto in questi giorni di caldo estremo, come il tempo della vulnerabilità, dell'indebolimento fisico e mentale e, purtroppo, anche della solitudine e dell'emarginazione.

Indubbiamente essere anziani è una realtà che costringe a diverse rinunce non solo di carattere fisico: i riflessi non sono più uguali a quelli della nostra giovinezza, gli interessi si affievoliscono, non si ha più voglia di inseguire il successo.

Ma è anche un'età che porta in dote nuove risorse che aiutano a vivere in maniera feconda. Già Cicerone affermava che “ le armi migliori dell'età senile sono la cultura e l'esercizio delle virtù: se le hai coltivate in ogni momento della tua vita, esse portano numerosi frutti e sono fonte di grandissima gioia.” E' vero, infatti, che la sapienza, la saggezza, la capacità di ascolto e di discernimento, il tempo dedicato al prossimo, la generosità e la lealtà degli anziani possono essere un faro che illumina e che dà, soprattutto ai giovani, uno sguardo lungo, una direzione da seguire.

Diventare anziani può essere considerato un privilegio non solo perché non tutti hanno la fortuna di raggiungere questo traguardo, ma anche perché ci dà la possibilità di vedere nel suo reale significato ciò che la vita continua ad offrirci negli affetti, nelle amicizie, nello sguardo sul mondo. Occorre vivere questo tempo della vita con un senso di riconoscenza e gratitudine al buon Dio per il dono ricevuto anche nella convinzione, come afferma lo scrittore Marcel Proust, che “un'ora non è soltanto un'ora: è un vaso colmo di profumi, di suoni, di progetti e di climi”.

A noi è richiesto di avere sempre voglia di imparare e cambiare, di provare stupore e meraviglia per la bellezza del creato, di non isolarci e rinchiuderci nella routine, di consolidare i legami di amicizia, di coltivare sempre la mente, le passioni, la dimensione spirituale e la speranza nel futuro. Non è importante, infatti, come ci ricordava Rita Levi Montalcini “aggiungere anni alla vita, ma vita agli anni”. E' un modo sicuramente efficace per vivere con stile ed eleganza il proprio tempo.