Il commentatore seriale: tuttologo, genio incompreso o semplice “schiffaràtu”?

fumetto di Nicola Giacopelli



Su ogni fatto o episodio di cui è data notizia esprime opinioni, pareri e giudizi

Non riescono proprio a resistere alla tentazione: su qualsiasi notizia pubblicata in rete devono sempre dire la loro. E abitualmente lo fanno con sprezzante e altezzosa sicumera.

Stiamo parlando dei commentatori seriali, ai quali non sfugge assolutamente nulla e che si intendono di tutto, che conoscono un po’ tutto e che, soprattutto, hanno certezze e idee chiare su tutto. Qui a Monreale, lo sappiamo bene, soggetti del genere (di ambo i sessi) non mancano.

Non importa se si tratta di politica, di attualità, di cronaca: su ogni fatto o episodio di cui viene data notizia devono esprimere le proprie opinioni, che solitamente non interessano a nessuno e che talvolta finiscono per provocare ilarità e derisione.

Ma l’essere circondati da indifferenza o dileggio non scoraggia, né preoccupa in alcun modo il commentatore seriale, che va avanti a testa bassa indefessamente; non si arrende, non cede di un millimetro e non si stanca di martoriare l’usurata tastiera del proprio computer, a qualsiasi ora del giorno e della notte, festivi inclusi. La pulsione al commento è irrefrenabile, è una necessità patologica a cui non riesce a sottrarsi; e adesso ha anche l’opportunità di far ricorso agli “aiutini” forniti dall’intelligenza artificiale, nel patetico (e vano) tentativo di mostrarsi più colto e più “sapitùri” di quanto non sia in realtà.

Poiché ritengono di poter scrivere di qualsiasi argomento, vantando o attribuendosi illimitate conoscenze in ogni campo, potremmo inquadrare i commentatori seriali nell’affollata schiera degli onniscienti tuttologi. Non è detto, però, che le cose stiano effettivamente così; magari non si tratta di inconcludenti ciarlatani del web: forse ci troviamo al cospetto di profeti inascoltati oppure di geni incompresi, snobbati o sottovalutati dai comuni mortali che ottusamente non sanno apprezzare e comprendere la loro straordinaria grandezza.

In tanti casi, poi, non si limitano ad esprimere opinioni, pareri e giudizi: rispetto a problematiche o questioni anche di particolare complessità, sanno generosamente prodigarsi nel proporre portentose soluzioni, attuando le quali il mondo tornerebbe ad essere il paradisiaco giardino dell’Eden di cui narra la Sacra Bibbia.

Rimane tuttavia il dubbio che, alla fine, il commentatore seriale non sia altro che un semplice “schiffaràtu”: lasciamolo tranquillo nel suo noioso ozio, auspicando comunque che possa e voglia trovare un “chiffàri” che lo distolga almeno un po’ dalla tastiera.