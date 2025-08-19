Villa Savoia e l’auspicio di una soluzione con diverse ricadute sul territorio

fumetto di Giuseppe Leto



Egregio direttore,

In un articolo pubblicato dal suo giornale il 18 agosto scorso il segretario del Circolo PD di Monreale interviene in merito alla locazione all’INPS dell’ex albergo Savoia.

Dell’articolo si condividono tutte le considerazioni che sono state oggetto di interlocuzioni personali fatte il giorno prima della sua elezione a segretario.

Esse fanno parte di una bozza di programma a forte orientamento sui giovani “Costruiamo insieme il futuro” elaborata da un apposito gruppo e da tempo depositata agli atti del circolo per essere prima implementata dai tesserati, quindi approvata dal direttivo e successivamente presentata ed adeguatamente imbeccata ai cittadini perché la sostengano.

Del sottoutilizzo della struttura, sotto l’aspetto economico e sociale, nell’articolo se ne parla ampiamente. Ad essi si aggiunga il fatto che un Ufficio pubblico quale l’INPS, frequentato maggiormente da non più giovani magari a ridotte capacità di movimento, collocato a ridosso di una scuola, in un luogo di accentramento di turisti attirati dalla veduta panoramica, in prossimità delle numerose pizzerie e ristoranti non può che accrescere il disagio del traffico già precario, con nocumento per la città e per gli operatori della ristorazione.

Ma la bozza di programma richiamata non si limita a criticare la scelta, ma avanza anche proposte su un uso della struttura più produttivo per i giovani e per l’intera collettività.

Nel documento si propone infatti di consegnare l’intera struttura dell’Albergo Savoia ad organizzazioni giovanili con un triplice scopo.

Il primo quello di istituirvi un Centro Informa Giovani, con compiti di informazione sulle politiche regionali, nazionali e comunitarie a favore dei giovani (es. informazione su procedure ERASMUS o altre iniziative rivolte ai giovani di concerto con le scuole) ma anche di stimolo per la progettazione di iniziative a contributo comunitario o in ambito PON o POR, ecc.

Il secondo, in considerazione del notevole flusso turistico che investe la Città, e di comune esteso per oltre 500 Km2. quello di farne un Centro espositivo, di degustazione e vendita e-commerce dei prodotti artigianali ed enogastronomici dell’entroterra, avvalendosi dell’ausilio dei rispettivi produttori e di concerto con il consorzio “Monreale DOC”.

Il terzo, di concerto con le Associazioni e le strutture di riferimento, è quello di un uso per la realizzazione di eventi culturali, teatrali e musicali sia al chiuso che all’aperto. (es. presentazione di libri, concerti di pianoforte o di complessi musicali leggeri o di orchestre).

La proposta contenuta nella bozza di programma “Costruiamo insieme il futuro” per motivazioni intrinseche, per le caratteristiche ambientali della struttura, avrebbe ricadute economiche sociali, culturali ed occupazionali maggiori di quelle di un Ufficio INPS che per le sue peculiarità necessita di spazi più appropriati quali ad esempio quelli della ex stazione ferroviaria.

Ritengo utile sottolineare che la bozza di programma richiamata e da tempo depositata agli atti del Circolo, muove dalla considerazione che ormai gli attori dello sviluppo di una collettività non sono più le amministrazioni. Esse sono soltanto un volano, le più illuminate regie, di attori costituiti dai produttori, dalle maestranze, dalle associazioni, dalle realtà locali, dai cittadini ed a questa nuova visione fa appello l’invito del “costruiamo insieme il futuro”.

In questa ottica di nuove realtà civiche disegnate dall’art. 118 della Costituzione, il “diventerà bellissima” tanto caro a componenti politiche che prosperano nella mietitura di semine fatte da altri, in una realtà civica tiepida, abulica, malata di accidia, assume le forme di quella cultura americana tesa ad imbellettare il moribondo.

Auspico quindi che le attuali amministrazioni sappiano lasciare in eredità almeno quanto hanno mietuto dalle precedenti alle quali vanno dati i giusti meriti e che nel Circolo PD di Monreale maturi l’impegno verso una realtà civica che “diventerà bravissima” sulla via del costruire insieme una comunità viva, operativa, partecipata, ospitale, pulita, accogliente, come si conviene ad una Città a rilevanza internazionale.

Auspico infine che tra tutte le componenti politiche, per il bene della democrazia, maturi il convincimento che la politica non è l’arte del marcamento dell’avversario o quella della sua delegittimazione che fomenta lo scontro, come ci stanno abituando queste nuove destre al potere, ma che è confronto che si misura nella capacità di sapere sviluppare un gioco più produttivo per la collettività.