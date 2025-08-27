Nel giardino fragile della misura

fumetto di Salvo Porrovecchio

La libertà senza misura non può essere

I Greci, con la loro sapienza millenaria, avevano scolpito nella pietra del pensiero un monito che attraversa i secoli: μηδὲν ἄγαν — mēdén ágan, “nulla di troppo”.

Era inciso sul tempio di Apollo a Delfi (nella foto), accanto al celebre γνῶθι σεαυτόν — “conosci te stesso”. In poche sillabe, essi condensavano una verità che ancora oggi ci riguarda: la libertà assoluta è un’illusione pericolosa; senza misura, l’uomo scivola nella hybris, l’arroganza di oltrepassare i limiti imposti dalla natura, dal cosmo, dal mistero stesso dell’esistenza.

Per i Greci, l’hybris non era un peccato nel senso morale moderno, ma un atto di dimenticanza: l’uomo, preso dal desiderio di potenza, smarriva il senso del proprio posto nell’ordine delle cose. Infrangere il limite significava non solo offendere gli dèi, ma spezzare l’equilibrio sottile che reggeva la vita.

E c’è un dettaglio che ci interroga ancora: la punizione divina, nei miti, non nasceva da un’idea di giustizia, bensì da ciò che i Greci chiamavano φθόνος τῶν θεῶν — phthónos tôn theôn, “l’invidia degli dèi”. Come se l’universo stesso non tollerasse che l’uomo si illudesse di essere simile agli dèi, come se la vita possedesse una memoria che reclama la misura.

Il limite, per loro, non era una catena, ma condizione di armonia. Solo chi rispettava la misura poteva abitare la libertà senza trasformarla in tirannia. Prometeo incatenato, Edipo accecato, Icaro precipitato: i miti non erano soltanto racconti, ma parabole sulla fragilità umana, ammonimenti scolpiti nel linguaggio del destino. Ogni volta che l’uomo tentava di oltrepassare il confine, il prezzo era la caduta.

Oggi viviamo in un tempo che ha fatto del “senza limiti” la propria bandiera.

Consumiamo senza sosta, corriamo senza tregua, accumuliamo senza misura. Vige la legge del più forte. Ci illudiamo che la potenza coincida con la libertà, ma i segni della nostra hybris moderna sono davanti ai nostri occhi: il pianeta è esausto, l’equilibrio climatico spezzato, la dignità umana sacrificata sull’altare della velocità e del profitto.

Abbiamo sostituito gli dèi con la tecnologia, ma gli esiti non sono meno vertiginosi: non più fulmini divini, ma desertificazione, caos, perdita di senso.

E questa crisi non è solo ecologica, ma politica e morale.

Il nostro tempo vede democrazie fragili trasformarsi in “democrature”, governi che conservano l’apparenza della libertà ma ne svuotano la sostanza. Assistiamo a polarizzazioni estreme, alla violenza del linguaggio, alla costruzione di muri più che di ponti.

Gli stessi Stati Uniti, un tempo simbolo di equilibrio istituzionale, sono oggi guidati da un presidente come Donald Trump, che incarna una libertà svincolata da responsabilità, una potenza che spesso ignora la misura.

E non accade solo lì. Israele, nato come sogno di democrazia in un contesto ostile, sta vivendo un passaggio drammatico della propria storia: il governo di Benjamin Netanyahu sta piegando l’assetto istituzionale, snaturando principi fondanti e alimentando divisioni profonde. Un Paese nato come rifugio, memoria viva di sofferenza e resistenza, rischia di smarrire la sua identità democratica, cedendo anch’esso alla logica della forza e della paura.

In molti Paesi, il populismo, l’autoritarismo mascherato e la fragilità delle istituzioni mostrano quanto sia facile scivolare nell’illusione del “tutto è possibile”. È la hybris politica del nostro tempo: potenza senza misura, dominio senza equilibrio.

Eppure, il limite non è negazione. È la forma stessa della libertà.

È ciò che plasma il desiderio, impedisce al piacere di diventare voracità, alla volontà di mutarsi in dominio. È come il letto di un fiume: senza argini, l’acqua non scorre, si disperde.

Riscoprire la misura significa imparare a respirare nel ritmo lento delle cose, accettando che l’uomo non è padrone del mondo, ma ospite.

Non è un ritorno alla paura degli dèi, ma un atto di consapevolezza: comprendere che la vita è fragile, che la nostra forza è limitata, che il nostro respiro è parte di un’armonia più grande.

C’è un momento, segreto e silenzioso, in cui ciascuno di noi fa esperienza del limite. Non attraverso i libri o la ragione, ma attraverso l’incontro con la realtà: un corpo che cede, una perdita che ci attraversa, un dolore che non possiamo aggirare.

È allora che comprendiamo ciò che i Greci sapevano: che la libertà non è assenza di confini, ma arte di stare dentro i confini, danzando senza spezzarli.

Forse il nostro compito, oggi, è questo: riconciliare la libertà con la misura. Non per rinunciare al desiderio, ma per salvarlo dall’eccesso. Non per frenare il cammino, ma per restituirgli un passo umano.

Non per tornare indietro, ma per imparare a restare. Perché la libertà autentica non nasce nel deserto dell’assenza di limiti, ma nel giardino fragile della misura. Ed è lì, solo lì, che l’uomo può finalmente abitare se stesso — senza cadere, senza perdersi, senza dissolversi.