Ancora sul Savoia: “Avi a ririri u scaluni”

fumetto di Giuseppe Leto



“Laisser faire laisser passer” “lasciar fare, lasciar passare” ¸è questo un detto francese caro a queste destre al potere che al confronto pubblico preferiscono l’imboscamento nelle chat al calduccio del conforto dei propri follower.

A questo comportamento non si sottrae questa amministrazione. Nessun cenno di risposta alle sollecitazioni, da qualunque parte esse provengano.

Dalla crisi prontamente rientrata sull’area cimiteriale, all’interrogativo sul lease-back, dall’uscita dall’amministrazione di MBC ai più recenti fatti delle bollette dell’AMAP, al servizio di raccolta rifiuti, tutto tace, tutto sotto silenzio, tanto il tempo farà dimenticare ogni cosa.

Ma quello della destinazione dell’ex Albergo Savoia, tema sollevato dal Segretario del Circolo PD, attenzionato anche dall’ex sindaco Caputo, è una scelta infelice sotto tutti i punti di vista dell’economicità, dell’efficienza e dell’efficacia. Ritenuta dannosa da tutti, tranne che dall’Amministrazione.

C’è da sperare che le sollecitazioni spingano i contraenti, l’INPS e l’Amministrazione comunale, a rivedere la decisione per una localizzazione del servizio più rispondente alle esigenze della stessa utenza, ma in assenza di un ripensamento, solo la ferma presa di posizione del sovrano, il popolo, sostenuta da un costante presidio della stampa, può fare recedere gli amministratori dalle loro determinazioni, come si addice ai paesi democratici.

Ed è in questo sfondo di richiamo democratico che ruota la bozza di programma “Costruiamo insieme il futuro” richiamata in un precedente articolo che privilegia i giovani e comprende anche il tema dell’utilizzo dell’ex Albergo Savoia.

I motivi di tanta attenzione scaturiscono dalla considerazione che le democrazie occidentali così come le abbiamo godute in questi ultimi ottanta anni di pace e di scalate sociali sono a rischio con conseguenze gravi per le future generazioni.

Ai rischi che provengono dalle aggressioni esterne dell’imperialismo russo e delle dittature si sommano infatti le insidie delle destre estreme, nazionaliste e sovraniste, che al sacrosanto diritto di difesa del popolo israeliano dalla cieca barbarie di Hamas contrappongono la inumana ferocia dello sterminio del popolo palestinese; provengono dal cinismo di chi ipotizza resort sulle macerie, trae lucro dalle guerre. Arrivano dalle immagini dei rastrellamenti e della deportazione dei migranti in USA, dai respingimenti spesso tragici in Europa, che proiettano tra gli oppressi una odiosa immagine di democrazie ingorde.

Nascono dal berlusconismo che ha estirpato la politica dal suo alveo naturale del confronto, del dibattito, della ragione, e l’ha imprigionata in quello specifico degli affari dello scontro, degli slogan ingannevoli, del tifo di squadra.

Risiedono nello spettacolo monotono, martellante, univoco del: “il mio peto è odoroso e quello degli altri puzzolente e nauseabondo”.

È un mondo politico adulterato, improprio e perciò dannoso, che guarda agli effetti senza mai risalire alle cause, che appronta rimedi frettolosi ed appariscenti che generano conflitti, tensioni ed alimentano nelle collettività un clima rancoroso.

Ed è un mondo che ha infettato anche una sinistra che ha smarrito la prospettiva dei valori della democrazia, che dimentica che solo nelle democrazie i valori di pace, di giustizia, di libertà, di universalità dei diritti hanno un senso ed una prospettiva e non avverte che la democrazia è il cespo di un grappolo dal quale fruttificano gradualmente gli acini e se la vite non viene annaffiata appassisce, se non viene alimentata deperisce, se violentata muore.

Attorno a questo contesto di democrazie malate nelle quali cresce la tendenza al disimpegno, l’indifferenza e la sfiducia che si articola la proposta “costruiamo insieme il futuro” che fa appello ai giovani.

Spetta a loro vivificare le nostre democrazie stanche, acciaccate, appesantite. Spetta ad essi chiamare i volenterosi alla difesa delle conquiste sociali faticosamente raggiunte dalla “bella politica” come la descriveva Walter Veltroni.

Risiede in questa considerazione l’interesse primario verso i giovani ed è all’interno di questa logica che si colloca anche la proposta di affidare il complesso Savoia ai giovani orientandolo su tre livelli correlati.

Il primo, quello del Centro Informa Giovani che con il concorso delle scuole, sfrutti al meglio le opportunità dell’European Youth sulle pari opportunità, sull’istruzione ed il mercato del lavoro, sulla promozione tra i giovani della cittadinanza attiva, sull’inclusione sociale e sulla solidarietà.

Il secondo livello tiene conto delle caratteristiche di un comune esteso pe oltre 500 Km2 , sede di insediamenti dell’UNESCO e perciò meta di un notevole turismo anche di prossimità che rendono il capoluogo, Monreale, vetrina dell’entroterra. Da qui l’ipotesi di favorire la nascita di un’elegante sede espositiva dell’artigianato e di un accogliente salotto di degustazione dei prodotti enogastronomici, volto a raccogliere ed estendere la domanda dei consumatori per smistarla alle diverse sedi produttive. La complessa iniziativa, supportata dai produttori e coordinata dal Consorzio “Monreale D.O.C” avrebbe indubbie ricadute sulla produzione, sull’occupazione sul prestigio della Città.

Il terzo livello riguarda gli eventi, da sviluppare di concerto con le Associazioni di riferimento, con l’intento di fare uscire la Città dal provincialismo e proiettarla in una dimensione consona alla sua importanza internazionale.

Nell’omelia della celebrazione di uno sposalizio, Padre Damiano, pittoresco parroco di Aquino da tempo defunto, rivolgendosi alla sposa chiamata Rosetta la esortò dicendo: ”Rosè a to casa avi a ririri u scaluni” , “Rosetta a casa tua deve sorridere la soglia”. In questa semplice frase sta la freschezza dell’esortazione per una casa accogliente, ospitale, linda, conviviale, allegra. L’ex Albergo Savoia è la soglia di ingresso di Monreale, avamposto e vetrina di un vasto territorio. Lasciamo ai giovani l’arduo compito di fare sorridere la soglia.