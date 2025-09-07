La sussidiarietà espressione di una democrazia adulta

fumetto di Giuseppe Leto



La sussidiarietà: è questo lo spartiacque tra le democrazie rachitiche inquinate dal clientelismo che alimenta la cultura della sudditanza e le democrazie sane patria della cultura della cittadinanza, cioè del diritto, del rispetto, della dignità che esaltano i valori della democrazia.

Il principio, introdotto formalmente nell’articolo 118 della Costituzione nell’anno 2001, afferma che: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. Il carattere innovativo del principio, declinato orizzontalmente, risiede nel fatto che il cittadino singolo, ma soprattutto attraverso le formazioni sociali ed economiche alle quali appartiene, è il fulcro delle iniziative pubbliche.

La sussidiarietà verticale stabilisce che gli organi sovrastanti (UE, Stato, Regione, Aree Metropolitane, Province) affiancano e sostengono l’azione degli enti sottostanti senza sovrapporsi ad essi.

Nella capacità di sapere coniugare le due forme di sussidiarietà sta quindi lo strumento dello sviluppo delle collettività. I cittadini e non le amministrazioni sono gli attori dello sviluppo della collettività in cui vivono.

Questo elementare principio, che sta alla base dell’organizzazione democratica, stenta ad affermarsi. Permangono rapporti di sudditanza, prive di prospettive, senza spessore, senza futuro, spesso anche dannose per la collettività, che corrodono dall’interno le democrazie.

Stenta ad affermarsi la cultura della cittadinanza attiva, osteggiata per altro da nuove destre che rifuggono dal confronto con il Parlamento, con la stampa, con le organizzazioni sindacali e datoriali.

Un confronto vissuto con fastidio e la destra nostrana, sostenuta da formazioni locali politicamente ambigue, non è immune da simili tendenze.

Ne sono un esempio la scelta dell’area cimiteriale sopra Pioppo o quella ancora più recente della destinazione dell’Albergo Savoia.

Da quale dibattito, da quale confronto scaturiscono queste scelte?

Prescindendo dai disagi evidenti e dalla carenza di strumentazioni idonee quale il forno crematorio, i cittadini monrealesi sono soddisfatti di un cimitero che domani potrebbe appartenere ad un Comune diverso: Pioppo? Stessa cosa per la destinazione del Savoia.

Cosa ne pensa la Città di un ufficio pubblico che non soddisfa le esigenze dell’utenza perché privo di parcheggi, che intasa il traffico, che nuoce alle componenti della ristorazione adiacenti?

Le famiglie, cosa ne pensano invece di un centro che orienti i giovani nella scelta del loro futuro, che li informa su come accedere alle opportunità offerte dalle politiche dell’UE, dello Stato e della Regione, che li assiste nelle pratiche per l’Erasmus e degli stage all’estero per perfezionare le lingue, li educa alle pari opportunità, alla cittadinanza attiva, ecc.?

I produttori dell’entroterra, gradirebbero una sede espositiva e dimostrativa elegante e prestigiosa, che pubblicizzi i loro prodotti, li faccia apprezzare e raccolga le richieste dei numerosi visitatori del centro favorendo così il proprio sviluppo forse anche qualche incremento occupazionale? Cosa sono disposti a fare?

Le associazioni culturali cosa ne pensano di una sede accogliente che ospiti eventi importanti in quegli spazi panoramici sempre affollati da turisti incantati dalla visuale?

Si facciano avanti, perché questa è la sussidiarietà che li chiama in causa, questa è la democrazia partecipata.

Ma si facciano avanti le componenti politiche perché non basta dire “mi dissocio” soprattutto quando si è compartecipi delle responsabilità di governo della Città.

L’errore di affidare il Savoia all’INPS è stato segnalato da tutte le parti, da destra e da sinistra, a cominciare dall’ex sindaco Caputo, passando per il Mosaico, dal Circolo PD ed infine anche dalla stampa locale.

Adesso è la volta della collettività, dei cittadini, delle realtà produttive, delle Associazioni. Si facciano avanti, nel loro interesse, nelle funzioni che la Costituzione assegna ad essi perché come diceva Gaber “la libertà” bene supremo assicurato dalle democrazie, “è partecipazione”. Ma queste vicende sollecitano anche un’ultima riflessione.

Nell’attuale contesto che vede le democrazie attaccate dall’esterno ed insidiate all’interno dall’apatia, dall’indifferenza, dall’astensionismo, la “Politica” non ammette più commistioni né equivoci, ma nette posizioni alternative e le stesse esperienze civiche o movimentistiche, salutari per la salvaguardia delle democrazie, hanno un senso solo all’interno di spazi politici omogenei per valori, obiettivi strategici, elaborazioni politiche, soprattutto là dove tali esperienze sono fortemente inquinate da strumentalizzazioni di parte che alimentano il qualunquismo del “sono tutti uguali” e sollecitano l’opportunismo di chi non serve la collettività ma si serve di essa per la propria carriera.