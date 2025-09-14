Scuola: onoriamo la sua centralità

fumetto di Giuseppe Leto



Ho letto con sincero apprezzamento e piena condivisione il messaggio del sindaco Arcidiacono e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Roccamatisi in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico.

Le considerazioni fatte in ordine alla centralità della scuola ed al ruolo di presidio all’educazione alla pace, al dialogo ed alla cittadinanza attiva che essa esercita sono pienamente condivise.

Sia consentito rilevare soltanto che i commenti delle famiglie in attesa dei bonus libri dell’anno scorso stonano rispetto all’attenzione, alla cura, al rispetto che essa merita.

Da tempo il PD si muove a sostegno della gratuità dei libri di testo e nella proposta politica “Costruiamo insieme il futuro” richiamata in precedenti interventi, quella della scuola è una delle quattro linee di intervento sulle quali si propone al Circolo locale di esprimere l’impegno.

Essa viene proposta in un’ottica complessiva, quella di una “cultura intesa come investimento sociale ed economico altamente produttivo”, ed in quest’ottica si spinge ad ipotizzare anche la gratuità del materiale didattico.

Si vuole affermare in sostanza, che 1 euro speso nella scuola ha una ricaduta economica e sociale più che remunerativa in sicurezza collettiva, in conoscenza, in sbocchi occupazionali, in creatività. E si dice anche che nel contesto segnato da un lato dall’IA e dall’altro dall’ipnosi dei tablet, fonte di malessere psicologico, il tempo pieno nella scuola non è una scelta ma una necessità

Sta qui l’attenzione manifestata verso i giovani ed è in questo contesto che si pone la proposta di un Centro Informa Giovani (CIG) in affiancamento e continuità con l’azione della scuola.

In quest’ottica si pongono le sollecitazioni nei confronti delle associazioni culturali in ordine alla destinazione dell’Albergo Savoia, nonché quella di una sede vetrina dei prodotti dell’entroterra in quegli spazi.

Sarebbe quantomeno opportuno discuterne tra le parti politiche, con le forze datoriali e sindacali, con la scuola, con le associazioni, con tutte le componenti aggregative in un’ottica che onori il principio costituzionale della sussidiarietà, cioè di una rappresentazione che non ha come attori le sole Amministrazioni, ma l’intera collettività.

E sarebbe produttivo per le democrazie e per la collettività che le sezioni ed i circoli locali tornino al ruolo di organizzazioni capaci di conquistare le menti su un progetto che guarda verso il futuro.

Ma oggi chi discute di programmi politici? I programmi non li legge nessuno, è il luogo comune che alimenta il pantano del qualunquismo del sono tutti uguali.