Un patto educativo per contrastare la violenza nelle nostre città

fumetto di Stefano Gorgone



Carissimo direttore,

dopo la tragica scomparsa dei nostri tre giovani concittadini, riscontriamo ancora una volta sgomento e dolore per la vita spezzata di un giovane palermitano di 21 anni.

Ancora famiglie distrutte, occhi lucidi, singhiozzi interrotti a causa di un delitto reso possibile dal facile accesso alle armi, dal completo disprezzo della vita. E' il segno di una società allo sbando, di una violenza che si diffonde sempre più nella nostra società e che provoca paura, ma anche rabbia e sfiducia nelle capacità delle istituzioni di imporre le regole per una civile convivenza.

In questa dolorosa circostanza sono stati reiterati appelli affinché l'emergenza sicurezza venisse considerata una priorità da chi ha il dovere di assicurare il controllo nei quartieri più degradati delle città. Il sindaco Lagalla, da parte sua, del tutto assente in occasione dei tragici fatti avvenuti nella nostra cittadina nell'aprile scorso, è tempestivamente intervenuto per manifestare il proprio rammarico ai familiari della giovane vittima e proclamare il lutto cittadino. Il ministro Piantedosi ha promesso provvedimenti per rafforzare la sicurezza in maniera strutturale. Parole che si ripetono sempre uguali e che speriamo possano finalmente incidere concretamente nella vita delle nostre città. Ma ciò non appare sufficiente.

E' urgente ed indispensabile reagire e contrastare il disagio giovanile creando opportunità di lavoro e dando vita a comunità educative capaci di coinvolgere scuole, famiglie, associazioni, biblioteche, centri sportivi, centri aggregativi giovanili, parrocchie. Non più volti spenti ed indifferenti, ma cuori sensibili, pronti ad impegnarsi per un mondo più umano e solidale.

Molto opportunamente, dunque, gli arcivescovi di Monreale e di Palermo hanno promosso per sabato 18 prossimo alle ore 21, proprio nel quartiere Zen, un incontro di raccoglimento e di preghiera in memoria di Paolo Taormina e delle altre giovani vittime.

E' un'iniziativa doverosa per “portare luce, esperienze costruttive, riscaldare i cuori perché ogni spazio cittadino possa essere luogo di rinascita e non di devastazione e emarginazione”. Le chiese palermitane e monrealesi ribadiscono l'impegno ad ascoltare, condividere i sogni, le speranze, le fatiche delle nuove generazioni e ad offrire spazi e percorsi per la loro formazione umana e spirituale.

Una Chiesa più vicina alla gente, più attenta ai problemi sociali, più capace di guardare nella profondità del loro cuore, può aiutare i giovani a non perdersi nelle strade della violenza e della morte, ma ad interiorizzare i valori del rispetto e della convivenza civile.