La medicina e l’illusione della certezza

fumetto di Salvo Porrovecchio

Nell’immaginario collettivo, la medicina continua a essere percepita come una scienza della certezza, un sapere capace di fornire risposte nette, soluzioni definitive, guarigioni garantite.

È un’illusione antica e tenace, che la tecnologia contemporanea — con i suoi algoritmi, i suoi biomarcatori e la sua promessa di precisione — ha reso ancora più seducente. Eppure, la medicina resta fondamentalmente una scienza dell’incertezza, e il medico un artigiano del dubbio, costretto ogni giorno a scegliere in condizioni di incompletezza informativa. Ogni decisione è una scommessa ponderata, un atto di responsabilità nel regno dell’incertezza.

In questi giorni abbiamo letto della storia di Francesco Gianello, 14 anni. Un ragazzo morto per un osteosarcoma che forse si sarebbe potuto curare. I suoi genitori, travolti dalla paura, si sono fidati di chi prometteva guarigioni “alternative”. Un sedicente medico, seguace del cosiddetto metodo Hamer, li ha convinti che il tumore non fosse una malattia ma un “conflitto emotivo”, che la biopsia fosse pericolosa, e che la chemioterapia “uccidesse”.

Hanno lasciato l’ospedale, sospeso ogni cura, sostituendo la terapia con argilla, massaggi e “diete depurative”. Il tumore è cresciuto. Il dolore è aumentato. Quando hanno capito, era troppo tardi. Francesco è morto. A 14 anni. Oggi i genitori sono sotto processo per omicidio con dolo eventuale.

Ma la responsabilità morale è più ampia: è anche di chi alimenta la diffidenza verso la medicina, di chi guadagna sulla paura, e di chi da anni delegittima la scienza, i medici, e perfino la realtà dei fatti. Ogni vita è diversa, ogni malattia ha il suo modo di sfidarci. Per questo il medico è — più che un tecnico — uno stratega: deve scegliere, spesso in fretta, come minimizzare le perdite e ottenere il massimo bene possibile. Viviamo però in un’epoca che non tollera il dubbio. Quando un trattamento fallisce, si cerca un colpevole.

Quando un paziente muore, qualcuno parla di “mala sanità”. La medicina non è certezza: è statistica, etica, discernimento. Ogni scelta comporta un margine d’errore, ma anche un’enorme quantità di sapere, di esperienza e di compassione. E proprio in questa imperfezione si misura la grandezza della nostra professione.

Il problema non è la scienza, ma l’illusione della certezza: quella che apre la strada ai ciarlatani, agli improvvisati, ai “salvatori” che vendono miracoli. Perché la disperazione, quando incontra l’ignoranza, diventa terreno fertile per la pseudomedicina. La verità è che la medicina è una battaglia quotidiana contro le leggi della natura — e lo sarà sempre.

Non ci sono verità assolute, ma solo onestà, responsabilità e la costante ricerca del bene possibile. Finché il sole si alza, non si muore. E finché la medicina accetta la sua incertezza, resta umana.