Monreale, per il rilancio del turismo che sia la volta buona

fumetto di Nicola Giacopelli



Annunciate dall’amministrazione comunale ampie prospettive di sviluppo

Al rientro dalla fiera “ITB Asia” di Singapore, gli amministratori comunali hanno entusiasticamente annunciato per Monreale ampie e luminose prospettive di rilancio turistico.

È naturale che chiunque possa compiacersi di ciò, ovviamente nell’auspicio che - come sempre dovrebbe accadere - alle parole facciano adesso séguito i fatti concreti, ricordando che, come soleva affermare Giovanni Falcone, «contano le azioni, non le parole: se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili».

Volendo benevolmente confidare nelle affermazioni del sindaco e dell’assessore al Turismo, è lecito attendersi che a Monreale - non certo la prossima settimana, ma nei mesi a venire - possa registrarsi un significativo incremento del numero dei visitatori, in particolare cinesi, con conseguenti positive ricadute sull’economia locale.

Confrontandosi con i numerosi e qualificati operatori turistici presenti all’importante fiera asiatica, i rappresentanti del Comune avranno senz’altro avuto modo di illustrare le bellezze e le attrattività che Monreale e il suo territorio sono in grado di proporre. L’interesse suscitato, stando a quanto è stato reso noto, è stato notevole e diffuso. Non si può che esserne soddisfatti.

Tutto bene, quindi. Ma … c’è qualche “ma”.

È purtroppo facile immaginare, infatti, che i componenti dell’affollata delegazione monrealese che è stata a Singapore non abbiano informato i tour operator che in città non esiste un ufficio turistico e che all’interno di Villa Savoia anziché il “Visitor Center Unesco” potranno a breve trovare un’agenzia dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

L’adesione ad eventi fieristici internazionali può probabilmente risultare utile per l’effettivo rilancio del turismo; più che altro, però, ciò che servirebbe è migliorare e qualificare i servizi da offrire ai visitatori, rendere la città più accogliente e puntare sull’innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione dei servizi, aggiornando l’offerta e intercettando nuovi flussi, senza dimenticare che Monreale è una “città d’arte” più che una “città turistica”, come sono ad esempio Taormina e Cefalù.

Se viene a mancare il fattivo e incisivo impegno nel realizzare queste iniziative, è del tutto evidente che la partecipazione a una fiera non costituisce altro che una semplice (e costosa) gita: non è di certo il caso della recente missione comunale a Singapore, a seguito della quale Monreale potrà essere protagonista di una nuova e fulgida epoca di rinascita turistica. Lo speriamo tutti.