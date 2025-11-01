Educare è un atto di speranza e di fiducia

fumetto di Stefano Gorgone



Carissimo direttore,

nei giorni scorsi migliaia di studenti e docenti, provenienti da diversi Paesi, sono confluiti a Roma per il Giubileo del mondo dell’educazione.

È stata una straordinaria opportunità per partecipare ad eventi di grande valore culturale e spirituale e riflettere sul senso profondo della scuola, oggi quasi sempre schiacciata sulle emergenze quotidiane. In un tempo in cui si presta attenzione prevalentemente alle competenze, ai curricula, ai risultati, appare urgente privilegiare un’idea di scuola che ci liberi dall’ansia delle prestazioni e ci ricordi che un atto educativo non può essere valutato solo con parametri di efficienza, ma anche per la sua capacità di servire il bene comune.

Prima del programma da svolgere, delle interrogazioni e dei voti da assegnare deve essere considerata la qualità delle relazioni umane. Si tratta di aiutare i ragazzi a non essere centrati su sé stessi, ma ad essere ricchi di umanità, ad avere uno sguardo lungo, ampio, capace di andare oltre il proprio orizzonte. Nel suo recentissimo documento “Disegnare nuove mappe di speranza”, papa Leone XIV auspica una nuova stagione educativa, una scuola capace di non tacere dinanzi ad ingiustizie ed esclusioni sociali e di ricostruire speranza e fiducia nel futuro.

Una scuola che non può essere selettiva, competitiva, ma deve accordarsi ai ritmi di vita di tutti i ragazzi, nella consapevolezza che, come già affermava don Milani, “perdere i poveri equivale a perdere la scuola stessa”. La scuola deve essere di tutti per salvare tutti. Nel suddetto documento si evidenzia l’esigenza di una scuola che sia un laboratorio di discernimento dei segni dei tempi, di innovazione pedagogica, di formazione all’uso sapiente delle tecnologie, di salvaguardia del creato e di educazione alla pace. Si chiede di recuperare il valore della poesia, dell’immaginazione, della gioia della scoperta, dell’errore visto come occasione di crescita.

L’educazione, dunque, in una società frammentata e complessa, non può essere un compito esclusivo degli specialisti, ma è una responsabilità di tutta la comunità. Quella della scuola, è una missione che richiede un’opera corale, perché “nessuno si educa da solo”. Ogni comunità educativa, afferma papa Leone, è una costellazione fatta di tante stelle, dalle famiglie alle parrocchie, dalle scuole alle università, dai pastori alla società civile. Sono tutte realtà dotate di una propria luminosità e che devono essere aperte all’incontro e all’ascolto, una costellazione di volti e di storie che intrecciandosi si dimostrano capaci di guidare i ragazzi nei sentieri della vita, di fornire mappe di speranza in un mondo segnato da paure e conflitti.