La politica è futuro

fumetto di Giuseppe Leto



In un recente confronto tra Bertinotti e Fini condotto da Massimo Gramellini, entrambi gli interlocutori, diversi per esperienze e valori, hanno convenuto sul diffuso degrado dell’offerta politica attuale nei paesi democratici e Bertinotti in particolare sottolineava che se manca un progetto di futuro non c’è la “politica”.

Con l’avvento della seconda repubblica la politica è stata estirpata dal suo terreno naturale e trapiantata in contesti impropri; quello calcistico del tifo e delle tifoserie e quello affaristico della concorrenzialità, contesti più interessati a sfruttare il presente che a progettare il futuro.

In secondo luogo, con la “discesa in campo” di Berlusconi, è stata legittimata come forza di governo una componente politica che non aveva smaltito del tutto le scorie del fascismo.

È questa la miscela contagiosa attecchita nelle nuove destre, che ha dato fiato al populismo ed all’estremismo. Una miscela che ha rinverdito nostalgie di passato, alimenta un clima di scontri e di linguaggi di guerra, che minaccia le democrazie e proietta ombre minacciose sul futuro delle nuove generazioni. Si respira un clima pesante, inquinato da pericolosi bulli che mostrano la mascella, ridicoli bulletti locali che collezionano felpe, figuri che celebrano l’odio, ostentano distintivi identitari blasfemi, cincischiano col razzismo.

Bulli che lucrano sulle macerie, bulletti casalinghi che accostano la disperata ricerca di dignità di inermi migranti alla minaccia dell’espansionismo di tiranni bombaroli.

Dove arrivano queste destre cresce una quotidianità di macerie e di sangue, di violenza e di forza che affascina giovani facinorosi, stimola le fantasie di violenti bulletti di quartiere che seminano lutti.

In questo contesto turbolento e minaccioso, che investe la responsabilità di tutti i democratici, anche di quelli della destra democratica, vaghiamo come sonnambuli senza una meta, senza una visione di futuro e come i galli di manzoniana memoria azzanniamo i più prossimi, ignari della stretta che sta trascinando le democrazie sullo spiedo.

Eppure proprio dall’America del Trumpismo arriva un segnale di speranza che trascina i giovani e smuove le coscienze di tanti astensionisti che non si rassegnano all’idea che il 90% della ricchezza prodotta rimanga nelle mani di 76 potenti e di 400.000 ricconi su 8 miliardi di viventi che popolano il pianeta, che non accettano che siano queste minoranze estremiste a scandire le sorti del pianeta e dell’intera collettività.

E le democrazie europee? Quali sono le prospettive di futuro soprattutto della sinistra europea? Inseguiamo slogan, recitiamo stancamente parole di pace, di lavoro, di istruzione, di sanità, di compatibilità ambientale. senza le coordinate che stabiliscano la rotta, senza una progettualità che ne definisca le tappe.

Siamo attardati ad inseguire il gioco degli altri, a delimitare ciascuno il proprio orticello, gelosi delle percentuali e dei punti in più o in meno nei sondaggi, incapaci di sviluppare un gioco collettivo arioso, accattivante, coraggioso, che sia in grado di alimentare le speranze dei giovani e smuovere le coscienze delle maggioranze del paese e d’oltralpe che non si riconoscono in queste forze al potere né nel tepore di una politica sterile, miope, chiusa, improduttiva.

Eppure le coordinate sono lì, a portata di mano; basta indicarle, gridarle nelle piazze con orgoglio e coraggio. Sono la Democrazia e la Costituzione. La democrazia a sovranità popolare da difendere a qualsiasi costo perché la pace, la dignità, il lavoro. la sanità, la previdenza, il pianeta non hanno residenza in nessuna forma di governo dittatoriale o autarchica. La Costituzione che segna i confini dell’alternanza rispetto a chi sacrifica al profitto la salvaguardia del pianeta.

L’alternanza di chi non mira a comprimere la Costituzione, ma ad esaltarne le potenzialità. Di chi crede che fulcro dell’organizzazione sociale è il lavoro dell’uomo come recita l’articolo 1 della Costituzione e la libertà di mercato non è libertinaggio di sfruttamento. Di che vuole affermare che l’unica primazia è:” prima gli ultimi” come recita l’articolo 3 della Costituzione.

L’alternanza di chi rivendica la contribuzione della spesa pubblica in ragione delle diverse capacità perché questo è un principio di solidarietà sancito dalla Costituzione.

L’alternanza di chi afferma che la salute non è una merce che alimenta il mercato del profitto.

Bisogna gridare che si è alternativi all’oscurantismo di chi attenta alla ricerca scientifica; che si è alternativi a chi è affetto da prurigine della libertà di pensiero, di parola, di manifestazione e di stampa.

Che si è alternativi al disegno di chi vuole imbrigliare l’Europa perché di questa auspichiamo il rafforzamento per affermare i valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà che costituiscono il suo patrimonio genetico.

Che si è alternativi rispetto a chi nega agli altri il diritto alla pari dignità della vita. La stessa dignità che molti nostri padri, nell’impossibilità di trovarla in patria, hanno ricercata altrove, come fanno oggi purtroppo molti giovani italiani.

Democrazia e Costituzione; questo, a mio avviso, è il campo della sinistra e soprattutto quello di un PD che può vantare l’orgoglio di componente politica erede di tre nobilissime culture: quella cristiana di Sturzo, La Pira, De Gasperi, Moro, quella laico -socialista di Turati, Nenni, Pertini, quella comunista di Gramsci, Spinelli. Rossi, Napolitano, Berlinguer.

Una sintesi politica oggi incarnata nella democrazia più a rischio da Zohtan Mandani che su queste basi, su queste alternanze ha trascinato al voto le folle di New York.