Gli invisibili delle guerre: il silenzio che pesa più delle bombe

fumetto di Salvo Porrovecchio

Nei conflitti che da tre anni scuotono lo scenario internazionale, le cronache ci hanno abituati a numeri, mappe, avanzate militari, città distrutte.

Ma dentro questo racconto martellante c’è un’assenza che pesa come un macigno: la totale mancanza di notizie sulle persone con disabilità che vivono nei territori colpiti. Non è un dettaglio. È un vuoto che diventa ingiustizia.

Chi vive con una disabilità, infatti, paga un prezzo altissimo in ogni emergenza; in guerra, quel prezzo diventa spesso insostenibile. Cure mediche irraggiungibili, farmaci introvabili, ausili abbandonati sotto le macerie, evacuazioni impossibili per chi non può muoversi autonomamente, rifugi inaccessibili, strutture assistenziali distrutte.

Eppure, tutto questo raramente arriva nelle cronache. È come se queste persone sparissero dal campo visivo collettivo proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di essere più viste, più tutelate, più protette.

Come garante dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Monreale, non posso che denunciare questo silenzio come un fallimento dell’informazione e della nostra coscienza pubblica. La guerra, lungi dal giustificare omissioni, dovrebbe invece rafforzare l’attenzione verso i più fragili. Occorre dunque un cambio di sguardo.

Tre i punti irrinunciabili: dare visibilità a chi non ne ha, rendere i piani umanitari realmente inclusivi, e pretendere responsabilità internazionale perché cure, evacuazioni e protezioni siano pensate anche per chi ha bisogni complessi. Non si tratta di concessioni: sono diritti fondamentali. Perché la verità, per quanto scomoda, è questa: se non denunciamo questo vuoto, se non pretendiamo che venga colmato, rischiamo di consumare una seconda violenza dentro la violenza – quella dell’invisibilità.

Restituire voce alle persone con disabilità in tempo di guerra non è solo un dovere morale. È un imperativo civile, un appello alla responsabilità collettiva, un atto di fedeltà alla nostra idea più autentica di società. Significa affermare che la dignità umana non può essere sospesa neppure sotto le bombe. È, in definitiva, il primo passo per garantire che, anche nelle circostanze più estreme, nessuno venga lasciato indietro.