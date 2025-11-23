La questione educativa è un’emergenza?

fumetto di Giuseppe Cangemi



Oggi più che mai la questione educativa è tornata alla ribalta, leggendo le quotidiane cronache nazionali e locali, e non solo da una punto di vista, per così dire, formativo, ma anche e soprattutto sociale.

Chiedersi se l’educazione abbia bisogno di ritrovare un senso e cercare una risposta a questo interrogativo diventa sempre più difficile nel contesto sociale attuale, che spesso non attribuisce all’educazione il giusto peso specifico, mentre il suo ruolo e la sua funzione nella società sono più che dirimenti. E non è solo una questione scolastica, perché la cronaca locale ci dimostra che non si tratta solo di un’emergenza legata ai contesti educativi “formali” e, cioè, attribuibile esclusivamente alle agenzie educative per eccellenza quali sono le scuole, ma la problematica è ben più ampia e investe la società ad ampio raggio, riguardando tutti e ciascuno.

Educare è un verbo complesso, che deriva dal latino educere, ovvero “condurre fuori”, rivelando che l'educazione non è solo l’attribuzione di nozioni, ma l'estrazione e lo sviluppo delle potenzialità e del talento, che una persona possiede al suo interno. Da qui discende il fatto che l’educazione non può essere lasciata soltanto alle scuole, che per quanto abbiano un ruolo centrale in essa, non possono essere le uniche realtà a coltivarla, ma prioritario e centrale resta il ruolo delle famiglie e di tutti gli altri soggetti istituzionali deputati a promuoverla. Tutti i soggetti protagonisti della formazione e dell’educazione, ovvero la famiglia, la scuola, la chiesa, le associazioni culturali ed educative operanti sul territorio sono chiamati, infatti, a fare la loro parte in un mosaico d’azioni, che solo se sinergico può produrre risultati efficaci e di lunga durata capaci di dare segnali di ripresa e speranze per il futuro.

Nella recente lettera apostolica di Papa Leone XIV dal titolo “Disegnare nuove mappe di speranza” leggiamo: “Educare è un atto di speranza e una passione che si rinnova perché manifesta la promessa che vediamo nel futuro dell’umanità. La specificità, la profondità e l’ampiezza dell’azione educativa è quell’opera – tanto misteriosa quanto reale – di «far fiorire l’essere […]è prendersi cura dell’anima» come si legge nell’Apologia di Socrate di Platone (30a–b). È un “mestiere di promesse”: si promette tempo, fiducia, competenza; si promette giustizia e misericordia, si promette il coraggio della verità e il balsamo della consolazione. Educare è un compito d’amore che si tramanda di generazione in generazione, ricucendo il tessuto lacerato delle relazioni e restituendo alle parole il peso della promessa: «Ogni uomo è capace della verità, tuttavia, è molto sopportabile il cammino quando si va avanti con l’aiuto dell’altro». La verità si ricerca in comunità”.

Credo proprio che la parola chiave della questione sia “comunità” e per tornare all’interrogativo che ci si è posti penso che la riposta debba essere ricercata proprio in essa. Quanto la comunità locale crede che sia necessario tornare a investire tempo, fiducia, competenze nel far fiorire l’umanità in tutti i suoi aspetti? I nostri padri costituenti avevano puntato sull’educazione, non solo come principio fondamentale più volte citato in vari articoli all’interno della nostra legge fondamentale che è la Costituzione, ma prevedendo altresì l’educazione civica all’interno dell’ordinamento scolastico come fondamento dell’esigenza formativa di ogni cittadino nel suo percorso di crescita per costruire in Italia, dopo la dittatura fascista, una società democratica ispirata appunto ai valori costituzionali come faro educativo.

Ritornare a credere in quei valori fondamentali, che fungono da supporto a tutti gli altri, ovvero la dignità della persona, la libertà di coscienza, l’amicizia, la solidarietà umana, la famiglia, la legalità, la giustizia, la religione, capaci di cambiare l’esistenza di ciascuno di noi significherebbe rilanciare un’azione educativa in grado di dare risposte concrete alle istanze e ai bisogni attuali e per questo credibile, ma per fare ciò occorre una strategia di rete perché nessuno educa da solo, ma istituzioni, scuole, famiglie, chiesa e società civile in un autentico e corretto processo educativo dovrebbero convergere con urgenza in un unicum attraverso azioni concrete in grado di generare processi di vita, il cui fondamento sia la persona capace di verità e relazioni, perché, come diceva Don Bosco, l’educazione è cosa di cuore.