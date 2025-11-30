Inclusione e responsabilità, un binomio troppo spesso non scontato

fumetto di Giuseppe Cangemi



Sia se pensiamo alla responsabilità come capacità di rispondere a uno stimolo sia se la consideriamo capacità di capire la portata delle nostre azioni, non cambia l’idea per cui la responsabilità è sempre intesa come capacità di rispondere a qualcuno o qualcosa.

E se la pensiamo come uno dei valori sociali più forti non può che essere vero che la primaria risposta che una società è chiamata a dare ai suoi appartenenti sia proprio quella ai bisogni emergenti dai diversi e particolari contesti, che la compongono. È in questi ultimi mesi tornata alla ribalta nella nostra comunità cittadina la problematica legata alla garanzia dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità per via dell’annosa querelle tra scuole e Comune sulle rispettive competenze. Buoni segnali di ripresa sono arrivati nei giorni scorsi da un provvedimento del Comune che ha deciso di implementare i servizi di supporto agli studenti con disabilità a seguito delle richieste degli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione della città.

Appare, perciò, più cogente che mai la necessità che questi provvedimenti si trasformino in atti sistemici, capaci di rendere il contesto cittadino più inclusivo possibile. Si può, infatti, discutere su tutto, ma il benessere e la tutela dell’integrità psico-fisica di bambini e ragazzi disabili non possono prevedere percorsi di ottimizzazione di risorse. Proprio per questo sarebbe auspicabile che si prosegua senza esitazione su questa via non solo perché è un’urgenza, ma anche e soprattutto perché salvaguardare i diritti dei nostri bambini e ragazzi è un dovere irrinunciabile per una società che guarda ai più deboli come priorità e allo sviluppo integrale della persona come fattore determinante.

Citando un grande pensatore come Albert Camus, possiamo dire che è giunto il tempo in cui sia indispensabile per l’attività politica a tutti i livelli, da quello locale al nazionale, la riappropriazione di una azione concreta non come vuoto formalismo, ma come riaffermazione di valori importanti come quelli della responsabilità sociale, della giustizia sociale e della libertà di ogni persona, considerati nel loro significato concreto, per ritornare a un umanesimo autentico dove per citare Terenzio, celebre commediografo latino, non si reputi estraneo da uomini nulla di ciò che riguardi ogni altro uomo. Solo così l’ideale dell’inclusione potrà realizzarsi completamente facendo sì che ogni contesto da quello scolastico a quello urbano sia in grado di accogliere tutti senza distinzione alcuna con responsabilità.