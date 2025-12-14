Quanto è sostenibile la nostra città?

fumetto di Giuseppe Cangemi



Oggi più che mai sentiamo parlare di città sostenibili se non perché le viviamo già quanto per il fatto che tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, a partire dall’Agenda 2030, c’è proprio quello di rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, resilienti e, appunto, sostenibili.

Se dovessimo allora chiederci quanto sia sostenibile la nostra città, tante sono le domande che dovremmo porci e diverse le risposte da ricercare. Certamente ancora il cammino da compiere è lungo, anche perché quando parliamo di città sostenibili non possiamo non pensare al binomio di cultura e comunità, che non sono due realtà distinte. Si tratta di un unicum, dotato di due volti complementari: da un lato la cultura che crea comunità, dall'altro la comunità stessa che plasma la cultura. È in questa reciprocità che si gioca il futuro del nostro vivere insieme.

Già Aristotele nella sua Politeia affermò che lo Stato non è solo il risultato di un contratto o di una convenzione tra gli uomini, ma il fine a cui tende per natura l’uomo associandosi in comunità. La prima forma di comunità è la famiglia, che nasce dai bisogni immediati dell’essere umano; la seconda forma è il villaggio che sorge dall’unione di più famiglie; infine da più villaggi nasce la città, che si configura come organizzazione complessa.

E in quanto complessa la città deve saper rispondere ai bisogni dei suoi abitanti sotto diversi punti di vista. Non possiamo pensare a una città sostenibile, quindi, senza vedere intorno a noi una città in grado di rispondere a tutti i bisogni dei suoi cittadini. Sicuramente tanti passi in avanti per la nostra città sono stati fatti o quanto meno si cerca di farne, ma il cammino da compiere è ancora lungo per cui ci auguriamo che il governo della nostra città rilanci sempre di più una Monreale inclusiva, resiliente e sostenibile, capace di soddisfare le esigenze del presente senza dimenticare il futuro.

Mi pare che a tal proposito possano essere utili per una seria riflessione sulla vivibilità nella nostra città le famose parole di Giorgio La Pira, statista e più volte sindaco di Firenze, tra l’altro di origini siciliane: “Amate questa città come parte integrante, per così dire, della vostra personalità. Voi siete piantati in essa e in essa saranno piantate le generazioni future che avranno in voi radice. È un patrimonio prezioso che voi siete tenuti a tramandare intatto, anzi migliorato ed accresciuto, alle generazioni che verranno”.

‘’Ogni città – aggiunge La Pira – racchiude in sé una vocazione ed un mistero: ognuna è nel tempo una immagine lontana della città eterna. Amatela dunque come si ama la casa comune destinata a voi e ai vostri figli. La città è una casa comune in cui tutti gli elementi che la compongono sono organicamente collegati; come l’officina è un elemento organico della città , così lo è la Cattedrale, la scuola, l’ospedale. Tutto fa parte di questa casa comune. Vi è dunque una pasta unica, un lievito unico, una responsabilità unica che è collegata ai comuni doveri”.

Credo, infine, che la via della responsabilità sia quella da seguire se vogliamo davvero una Monreale sostenibile!