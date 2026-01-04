Il nuovo anno inizia con l’urgenza della pace

fumetto di Giuseppe Cangemi



Una pace disarmata e disarmante era stata invocata da Papa Leone XIV, lo scorso 1 gennaio, in occasione della Giornata mondiale della pace sia che si abbia il dono della fede, sia che ci sembri di non averlo - aveva esortato il pontefice- aprirsi alla pace è improcrastinabile!

A pochi giorni da queste parole gli eventi internazionali sembrano farci ripiombare in uno scenario già visto, purtroppo di guerra, lontano dalle speranze di pace invocate in apertura di questo nuovo anno. L’invito ad accogliere la pace diventa allora, oggi più che mai, urgente, anche se ci sembra sempre più lontana. “Seppure contrastata sia dentro sia fuori di noi, come una piccola fiamma minacciata dalla tempesta - ha affermato il Papa - custodiamola senza dimenticare i nomi e le storie di chi ce l’ha testimoniata. È un principio che guida e determina le nostre scelte”.

Le parole del pontefice aprono anche in questa domenica una strada da percorrere urgentemente visti i nuovi scenari bellici, in cui anche i pensieri e le parole rischiano di diventare armi.

“Perciò, insieme all’azione, è più che mai necessario coltivare la preghiera, la spiritualità, il dialogo ecumenico e interreligioso come vie di pace e linguaggi dell’incontro fra tradizioni e culture. In tutto il mondo - ha ricordato Papa Leone ai vescovi italiani nell’incontro dello scorso 17 giugno - è auspicabile che ogni comunità diventi una “casa della pace”. Oggi più che mai, infatti, occorre mostrare che la pace non è un’utopia”.

Anche oggi, in occasione dell’Angelus in Piazza San Pietro il pontefice ha voluto riservare un pensiero agli sviluppi della situazione in Venezuela, richiamando l’importanza di far prevalere il bene del popolo venezuelano sopra ogni altra considerazione, superando la violenza e intraprendendo un cammino di giustizia e pace. Speriamo che questo ulteriore monito del Papa non resti inascoltato e possa trasformarsi nel rispetto dei diritti umani e civili di ogni persona per un futuro di concordia e solidarietà umana.