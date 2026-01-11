La memoria storica come responsabilità del presente

fumetto di Giuseppe Cangemi



Valorizzare la storia locale di Monreale contro ogni forma di anestesia della storia, concetto caro a Ricoeur, significa riscoprire l’unicità e l’importanza del patrimonio storico-culturale della città, che il passato ci consegna in eredità, nel panorama nazionale e internazionale.

Nei giorni scorsi la presentazione del volume sull’ultimo cardinale arcivescovo di Monreale, Troiano Acquaviva d’Aragona è stata l’occasione per riportare alla luce una parte importante della nostra storia locale che si intreccia con quella nazionale ed europea. È stato anche un momento per riflettere sulla storia di Monreale, promossa dall’arcidiocesi, che si è rivelata in tal senso un’esperienza tanto significativa.

Da un parte la particolarità delle vicende storiche di Monreale e dall’altra il riconoscimento internazionale dell’unicità del suo patrimonio monumentale sono sotto gli occhi di tutti, ormai dal decennale riconoscimento Unesco, ma rappresentano il risultato di un lunghissimo processo storico, che necessita di un’azione costante e sistemica per consolidarsi e divenire una vera leva di sviluppo per il territorio.

La storia di Monreale è un vero e proprio scrigno, che contiene tesori di un patrimonio materiale e immateriale, che non solo ha tanto da raccontare ancora oggi, costituendo un valido strumento di costruzione identitaria, ma è utile anche ad affrontare il presente per proiettarsi nel futuro con responsabilità.

La costruzione di percorsi conoscitivi e divulgativi sulla storia cittadina locale basati sul rapporto fra storia e cultura, su un’idea di conoscenza delle radici storiche come centrale nello sviluppo del territorio è fondamentale a livello strategico e dovrebbe diventare un’occasione di riconoscimento culturale e di cura della propria identità da parte della comunità.

Come sottolinea lo storico tedesco Jorn Rusen, la coscienza storica è ''una complessa interazione di interpretazioni del passato, percezioni del presente e aspettative verso il futuro. Avere una coscienza storica significa aver consapevolezza del cambiamento e della discontinuità che caratterizzano i fatti umani, ma anche aver coscienza che la comprensione del presente è determinata dalle vicende del passato che l’hanno reso tale''.

Sul piano formativo, credo che la storia locale di Monreale debba contribuire in modo importante alla costruzione identitaria, soprattutto nella dimensione odierna, che necessita di una costante attenzione all'educazione e alla formazione dell'identità comunitaria. Una corretta percezione del rapporto tra la storia locale di Monreale e quella regionale, nazionale, europea può essere determinante per formare la coscienza che l'identità sociale è fatta di percorsi responsabili e condivisi così come la nostra storia ci insegna.